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Un nuevo sismo de magnitud 6,1 sacude el sur de Panamá

Un terremoto de magnitud preliminar de 6,1 sacudió el sur de Panamá el lunes, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, pero no había reportes de víctimas ni de daños materiales hasta el momento.

La torre de una iglesia vista el sábado 10 de octubre de 2026 tras quedar dañada por el terremoto que sacudió Villa de los Santos, Panamá. (AP Foto/Aris Mariota)
La torre de una iglesia vista el sábado 10 de octubre de 2026 tras quedar dañada por el terremoto que sacudió Villa de los Santos, Panamá. (AP Foto/Aris Mariota) AP

El sismo se registró alrededor de las 6:20 de la tarde, a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) y a unos 18 kilómetros (11 millas) al oeste de Río Grande, en el sur del país.

El temblor se produjo después de que dos potentes terremotos de magnitud 7,7 y 6,6, y una serie de réplicas, sacudieran el sur de Panamá la tarde del viernes. Algunos edificios colapsaron cerca del epicentro y provocaron evacuaciones en todo el país. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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