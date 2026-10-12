Un nuevo sismo de magnitud 6,1 sacude el sur de Panamá

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La torre de una iglesia vista el sábado 10 de octubre de 2026 tras quedar dañada por el terremoto que sacudió Villa de los Santos, Panamá. (AP Foto/Aris Mariota) AP

El sismo se registró alrededor de las 6:20 de la tarde, a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) y a unos 18 kilómetros (11 millas) al oeste de Río Grande, en el sur del país.

El temblor se produjo después de que dos potentes terremotos de magnitud 7,7 y 6,6, y una serie de réplicas, sacudieran el sur de Panamá la tarde del viernes. Algunos edificios colapsaron cerca del epicentro y provocaron evacuaciones en todo el país. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP