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Un muerto y 8 heridos en un tiroteo tras un partido de fútbol americano en Birmingham, Alabama

BIRMINGHAM, Alabama, EE.UU. (AP) — Una persona murió y otras ocho resultaron heridas el sábado por la noche en un tiroteo masivo ante el Legion Field tras el partido anual de fútbol americano “Magic City Classic”, informó la policía de Birmingham, Alabama.

Michael Pickett, jefe de la policía de Birmingham, indicó que la mayoría de los espectadores y las familias ya habían salido de las instalaciones del estadio después del partido, pero el tiroteo ocurrió cerca, donde había vendedores instalados a lo largo de Graymont Avenue.

Pickett dijo que estaba “muy agradecido de que no hubiera más personas heridas”.

Las circunstancias del tiroteo no estaban claras.

El portavoz policial De'Rell Freeman señaló que una persona había sido detenida y trasladada a la sede de la policía para ser interrogada, y que se habían encontrado e incautado “múltiples armas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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