Un muerto y 6 heridos en un tiroteo en Fairfield, dice la policía de California

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La policía dijo que respondió a un tiroteo alrededor de las 8:30 de la tarde dentro de Solano Town Center, en la tienda Spirit Halloween. En un mensaje en Facebook, señaló que había siete víctimas confirmadas con heridas de bala, una de las cuales murió más tarde a causa de sus lesiones.

Las demás fueron trasladadas a hospitales locales y al menos tres se encontraban en estado crítico.

Por el momento se desconocían la identidad de las víctimas y más detalles del tiroteo. Las autoridades están investigando el incidente.

La policía indicó que el lugar sigue siendo una escena del crimen activa, y que los agentes estaban hablando con testigos para identificar al sospechoso responsable de la balacera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP