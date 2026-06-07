Un muerto y 4 heridos en tiroteos cerca de Cisjordania, según rescatistas israelíes

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La policía de Israel informó que había abatido al menos a un atacante y que buscaba a otros agresores. Se indicó a los residentes de la zona que permanecieran en sus casas.

La actividad militar israelí, los ataques contra israelíes en Cisjordania y la violencia de colonos contra palestinos han aumentado en el territorio desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre de 2023.

Durante el fin de semana, tropas israelíes dispararon contra un automóvil en la Cisjordania ocupada que, según afirmaron, aceleraba hacia los soldados, lo que mató a un bebé palestino de 7 meses e hirió a sus padres, informó el Ministerio de Salud palestino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP