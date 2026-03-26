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Un muerto en accidente de avionetas en la costa central de Ecuador

QUITO (AP) — Un siniestro entre dos avionetas en una zona agrícola de la costa central de Ecuador dejó el jueves una persona fallecida y un número de heridos por determinar, informó el Servicio Integrado de Seguridad.

El alerta sobre “dos avionetas que se habrían impactado” fue reportada al organismo a primera hora de la mañana en una zona rural denominada Barraganete, en la ciudad de Puebloviejo, en la provincia de los Ríos, señaló un informe remitido a la prensa por el organismo.

Socorristas de los bomberos de la localidad y las Fuerzas Armadas atienden la emergencia, cuya causa aún se investiga, añadió el reporte. No se dieron datos de las aeronaves siniestradas.

Imágenes proporcionadas por la institución permiten observar los restos de las avionetas en medio de llamas cerca de plantaciones agrícolas. La zona es una de las de mayor producción de banano, cacao, arroz y maíz.

The Associated Press solicitó información a la oficina de prensa de la Dirección de Aviación Civil, pero no obtuvo respuesta de inmediato.

FUENTE: AP

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