Un incendio forestal cerca de la ciudad griega de Salónica obliga a evacuar

Las siluetas de bomberos y otras personas pueden captarse en medio de un incendio forestal el sábado 4 de julio de 2026, en las afueras de la ciudad de Salónica, en el norte de Grecia. (AP Foto/Giannis Papanikos) AP

El fuego se inició en un barranco de una zona montañosa aproximadamente a las 8:30 de la noche y rápidamente pasó a las llanuras, quemando sobre todo matorrales, señaló el Servicio de Bomberos Helénico. Aunque las viviendas se salvaron, varios negocios resultaron dañados, agregó.

Los residentes de los pequeños asentamientos de Anthoupoli, Filothei y Galini fueron notificados por mensaje de texto para que evacuaran.

Además se evacuó un centro que albergaba a 157 personas con necesidades especiales. Unas 120 de las que podían caminar estaban siendo alojadas en un gimnasio, mientras que el resto fue trasladado a un hospital psiquiátrico, informaron autoridades locales.

Durante la noche, las autoridades anunciaron que un hombre de 76 años fue detenido bajo sospecha de haber iniciado el incendio. El Servicio de Bomberos Helénico indicó que “aparentemente no estaba sobrio”.

Los residentes de Salónica podían ver las llamas e incluso escucharon explosiones a medida que ardían materiales inflamables dentro de los negocios. Una densa nube de humo cubrió varios suburbios y zonas occidentales de la ciudad.

Unos 115 bomberos, junto con 38 de sus camiones y un número indeterminado de voluntarios, combatían el incendio, informó el servicio. Aviones de extinción participaron brevemente, pero no pudieron operar después del anochecer.

No había indicios de que el fuego se dirigiera hacia la ciudad, pero los bomberos permanecen en alerta y se prevé que más se sumen a las labores. Los fuertes vientos dificultaron contener el incendio.

Grecia, con sus veranos largos, calurosos, secos y a menudo ventosos, no es ajena a los incendios forestales. Pero logró atravesar junio sin sufrir daños graves. El primer gran incendio forestal se registró el miércoles en el centro del país y obligó a evacuar. Un hombre y su hijo de 12 años murieron.

Otros incendios ardían el sábado en los alrededores de Salónica, incluso en la península de Halkidiki —un destino vacacional muy popular—, y en la ciudad de Kilkis, al norte.

Hasta ahora, Grecia se ha librado del calor extremo que ha envuelto a gran parte de Europa.

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El periodista de The Associated Press Demetris Nellas contribuyó a este despacho desde Atenas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP