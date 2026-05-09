Un heroico Huracán da el golpe, elimina a Boca en La Bombonera con 9 hombres

La eliminación en octavos supone un golpe muy duro para el equipo de Claudio Úbeda, no sólo por haber desaprovechado la localía y la superioridad numérica, sino también porque la nueva frustración se suma a las sucesivas caídas ante Cruzeiro y Barcelona de Ecuador que pusieron en riesgo su clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Para Huracán, abrió el marcador el nacionalizado chileno Leonardo Gil a los 5 minutos, y para Boca empató agónicamente Milton Giménez, a los 87. En el complemento, el “Globo” liquidó la historia con dos penales convertidos por Óscar Romero, a los 94 y 103 minutos, más allá del descuento del también paraguayo Ángel Romero, a los 116.

Antes de que terminara el primer tiempo suplementario, vieron la tarjeta roja en la visita Erik Ramírez, por una plancha, y Fabio Pereyra, quien recibió una segunda amarilla por protestar. En el local se retiró lesionado el paraguayo Adam Bareiro.

El cotejo tuvo la particularidad de que los hermanos paraguayos Romero convirtieron para equipos diferentes en un mismo partido, luego de haber arrancado ambos en el banco de suplentes. Óscar ingresó en Huracán a los 82 y volvió a salir a los 105. En el ínterin, marcó los dos penales, calcados. En tanto, Ángel festejó su primer gol en Boca en diez partidos, tras entrar a los 105.

Más temprano en la jornada, en un clásico de Córdoba histórico, Belgrano eliminó a Talleres al vencerlo 1-0 en condición de visitante.

La Bombonera fue escenario de una noche cinematográfica, que tuvo todos los condimentos y finalizó con un resultado y bajo circunstancias difíciles de imaginar previamente.

El conjunto de Diego Martínez sacó ventaja rápidamente gracias a una viveza del “Colo” Gil, después que el arquero Leandro Brey comprometió a Milton Delgado al intentar salir desde abajo. El ex Colo Colo apretó al volante, robó la pelota y, tras desairar a Ayrton Costa, definió al segundo palo.

Recuperado del impacto inicial, Boca convirtió en figura al arquero nacionalizado ecuatoriano Hernán Galíndez, quien en el primer tiempo evitó al menos cuatro oportunidades muy claras de gol.

En el complemento, el “Xeneize” careció de lucidez y encontró el gol que necesitaba para llevar el partido a la prórroga, paradójicamente, por un error de Galíndez al intentar despejar con su puño un tiro libre de Leandro Paredes. La pelota dio en la espalda de Giménez y se introdujo en el arco.

Parecía que Boca, fortalecido anímicamente, se llevaría por delante a la visita en la prórroga. Pero primero una falta de Lautaro Di Lollo sobre Juan Bisanz y luego una mano del mismo defensor, derivaron en certeras ejecuciones desde los 12 pasos por parte de Óscar Romero.

Poco después llegaron las expulsiones que dieron marco a la escena del final –en Boca debió haber visto la roja Costa-, con un Huracán festejando un triunfo impactante, conseguido con nueve hombres y en La Bombonera. El descuento de Ángel Romero no movió la aguja.

“Mis compañeros corrieron una barbaridad, estoy muy orgulloso del equipo que tenemos”, declaró el portero Galíndez.

En cuartos, el “Globo” enfrentará al vencedor de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús, que se miden al cierre de la jornada sabatina.

El estadio Mario Alberto Kempes albergó un clásico inédito: nunca antes se habían enfrentado los dos equipos más grandes de la provincia de Córdoba en un partido de eliminación directa en primera división.

Y la fiesta fue toda del visitante Belgrano, que se impuso con un gol de Francisco González Metilli a los 48, luego de un saque lateral y una pared entre el goleador y Lucas Passerini, quien lo asistió de taco.

Talleres, dirigido por Carlos Tevez, nunca estuvo cómodo en el partido. La única ocasión clara estuvo en los pies del delantero brasileño Rick, magníficamente salvada por el arquero uruguayo Thiago Cardozo.

A falta de menos de un cuarto de hora para el final, el paraguayo Alexander Maidana vio la tarjeta roja en el local por juego brusco. Y en tiempo de descuento, se fueron expulsados el arquero Guido Herrera en la “T” y Passerini, en el “Pirata”.

“Lo jugamos como se juegan estos partidos, como una final. Fuimos justos ganadores”, declaró González Metilli.

El equipo de Ricardo Zielinksi espera ahora por el ganador del choque entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Unión de Santa Fe.

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FUENTE: AP