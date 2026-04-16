Un estadounidense es detenido en Zanzíbar tras la muerte de su pareja después de una disputa

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La policía interrogó a Joseph Isaac McCann, de 45 años, el lunes, cuatro días después de que su pareja, Ashly Robinson, más conocida en internet como Ashlee Jenae, fuera hallada muerta en su habitación.

El subdirector de Investigaciones en Zanzíbar, Zuberi Chembera, se negó a hacer comentarios el jueves y señaló que las investigaciones seguían en marcha.

La policía indicó que según los testimonios de testigos, la pareja llegó al Zuri Hotel en Zanzíbar el 4 de abril y discutía con frecuencia hasta la noche del 8 de abril, cuando la administración del hotel los separó y le pidió a McCann que se trasladara a una villa aparte, a unos 10 minutos a pie.

Unas horas después, un trabajador del hotel encontró a Robinson inconsciente en un armario, con un cinturón alrededor del cuello, informó la policía. Fue trasladada a un hospital, donde murió al día siguiente.

Su familia dijo a CBS News que McCann los llamó y les dijo que había ocurrido algo, pero que más tarde la administración del hotel llamó para informarles que su hija había muerto. Los padres afirmaron que buscaban transparencia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP