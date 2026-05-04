Un equipo femenino de fútbol de Corea del Norte jugará un torneo en Corea del Sur

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El Ministerio de Unificación del Sur, que gestiona los asuntos intercoreanos, señaló en un comunicado el lunes que se espera que el Naegohyang Women’s FC, con sede en Pyongyang, se enfrente al Suwon FC Women el 20 de mayo en las semifinales de la Liga de Campeones Femenina de la Confederación Asiática de Fútbol en Suwon, al sur de Seúl.

La Asociación de Fútbol de Corea, el organismo rector del fútbol en Corea del Sur, indicó que la AFC le notificó que el equipo norcoreano presentó una lista de jugadoras y personal que tienen previsto viajar a Suwon. La KFA añadió que Corea del Norte sería multada por la AFC si el equipo no compite en las semifinales.

Los medios estatales de Corea del Norte no han informado sobre el viaje previsto del club de fútbol.

Corea del Norte envió por última vez atletas a Corea del Sur en diciembre de 2018 para un evento de tenis de mesa, prolongando un periodo de acercamiento diplomático destacado por la participación de deportistas norcoreanos junto a una delegación de alto nivel en los Juegos Olímpicos de Invierno en el Sur a principios de ese año. Corea del Norte también envió a su selección nacional femenina de fútbol a los Juegos Asiáticos de 2014 en Incheon, la última ocasión en que sus futbolistas compitieron en el Sur.

El Naegohyang Women’s FC derrotó 3-0 al Suwon FC Women en la fase de grupos en Myanmar el año pasado, antes de vencer a un club vietnamita en los cuartos de final. Los ganadores de las semifinales del 20 de mayo se enfrentarán en la final tres días después en Suwon, mientras que el Melbourne City FC y el Tokyo Verdy Beleza se medirán en la otra semifinal.

Aunque atletas de Corea del Norte y Corea del Sur han competido anteriormente en equipos combinados y han desfilado juntos en ceremonias olímpicas durante periodos de relaciones más cálidas, los intercambios deportivos se han ido desvaneciendo desde que las relaciones se deterioraron, sin actividades intercoreanas durante años.

Corea del Norte ha evitado las conversaciones con Corea del Sur y Estados Unidos desde que la diplomacia nuclear más amplia del líder norcoreano Kim Jong Un con el presidente de Estados Unidos Donald Trump se vino abajo en 2019 por desacuerdos sobre las sanciones lideradas por Estados Unidos contra el Norte. Las tensiones han ido en aumento últimamente a medida que Kim acelera su programa nuclear y de misiles, dirigido contra aliados asiáticos de Estados Unidos y el territorio continental de Estados Unidos, y endurece su postura hacia Corea del Sur. Kim ha calificado a Corea del Sur como su adversario más hostil y ha mostrado sensibilidad ante el poder blando surcoreano, impulsando de forma agresiva el bloqueo de la influencia de la cultura y el idioma surcoreanos entre su población. ___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP