Un épico Belgrano eliminó por penales a Argentinos y dirimirá título con River Plate en Córdoba

Un milagroso Belgrano, que igualó en el último minuto del tiempo reglamentario y estuvo dos penales abajo en la definición desde los 12 pasos, eliminó como visitante a Argentinos Juniors el domingo para sacar pasaje a la final que se disputará en Córdoba, su propia provincia.

En el estadio Diego Armando Maradona la historia se saldó con una victoria del “Pirata” por 4-3 en la serie de penales, tras terminar empatado 1-1 con el “Bicho” luego de 120 minutos de juego.

Ahora Belgrano buscará en el estadio Mario Alberto Kempes –donde su eterno rival Talleres habitualmente hace de local- la obtención de una inédita estrella en Primera División, en una final que tendrá el morbo de aquella Promoción de 2011, en la que su actual entrenador Ricardo Zielinski fue verdugo del “Millonario”.

“Nos gusta jugar los buenos partidos”, dijo el técnico consultado en relación a la próxima final con River.

El conjunto de Eduardo “Chacho” Coudet ya había asegurado su cupo en la final al imponerse 1-0 el sábado en el estadio Monumental a Rosario Central.

En La Paternal, Argentinos rompió el cero por intermedio de Facundo Jainikoski, a los 7 minutos. Y cuando parecía que la suerte de la visita estaba echada, Nicolás Fernández marcó el empate sobre el epílogo de los 90 y obligó a la prórroga, que cerró sin nuevos goles.

Desde los 12 pasos, el “Bicho” estuvo dos penales arriba, pero desperdició tres “match-points”. El juvenil Ramiro Hernandes convirtió el remate que sentenció la clasificación del “Pirata”, enseguida después que el arquero uruguayo Thiago Cardozo detuviera el disparo del veterano Enzo Pérez.

Para Belgrano marcaron además Lucas Passerini, “Uvita” Fernández y Emiliano Rigoni, mientras que el golero chileno Brayan Cortés contuvo las ejecuciones de Lucas Zelarrayán y Franco Vázquez.

En tanto, para Argentinos convirtieron Hernán López Muñoz, Francisco Álvarez y el uruguayo Leandro Lozano. En tanto, los remates de Gastón Verón y Gabriel Florentín dieron en el travesaño y en el palo, respectivamente.

El equipo de Nicolás Diez fue muy superior a su rival en el primer tiempo. Es cierto que el tempranero gol le allanó el camino: una excelente jugada colectiva, con muchos toques y cambio de frente incluidos, culminó con una habilitación de Tomás Molina para que el juvenil Jainikoski, de 18 años, la empujara a la red.

El pecado del “Bicho” fue su falta de contundencia para sentenciar la historia, para elevar al marcador la diferencia que existía en el campo.

El anfitrión estuvo al borde de estampar el 2-0 en el último minuto de la primera etapa, pero el chileno Iván Morales fue frustrado por el arquero Cardozo.

En el complemento, la tónica se modificó levemente porque los cambios dispuestos por Zielinkski, incluido el ingreso de Vázquez, le hicieron bien al “Pirata”. Con el “Mudo” acompañando a otros dos históricos del club, Rigoni y el nacionalizado armenio Zelarrayán, Belgrano creció en volumen de juego y preocupó varias veces al arquero Cortés.

Y como Argentinos, obligado a pararse más atrás y salir de contra, siguió perdiéndose goles que parecían de resolución simple, el resultado siguió abierto hasta el final. Primero Zelarrayán hizo sonar el poste con un remate de media distancia, y en la siguiente jugada, Passerini bajó la pelota para que Fernández, ingresado unos minutos antes, rescatara a la visita con un remate que dio en el palo y se metió.

Para la prórroga, ambos equipos quedaron con formaciones “extrañas”, con un Belgrano híper ofensivo y un Argentinos casi sin jugadores creativos. En esos 30 minutos, apenas si hubo una chance clara de gol, en los pies del sustituto Verón y los penales decantaron de forma natural.

La resolución pareció estar escrita: el “Bicho” había perdido las últimas siete definiciones disputadas por esa vía y el “Pirata” confiaba en su arquero y en sus pateadores.

“Cumplimos una meta que teníamos hace mucho”, declaró Zielinski, de cara al momento más importante en la historia de su Belgrano.

FUENTE: AP