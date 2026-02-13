Un eclipse solar de "anillo de fuego" deslumbrará a personas y pingüinos en la Antártida

El eclipse solar anular del martes, conocido como un “anillo de fuego”, sólo será visible en el continente más austral, hogar de estaciones de investigación y de una fauna diversa.

Si el cielo está despejado, más personas podrán ver un eclipse parcial, con pequeños “mordiscos” al Sol, desde los extremos de Chile y Argentina y en partes del sureste de África, incluyendo Madagascar, Lesoto y Sudáfrica.

Los eclipses solares ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean de manera precisa. La luna proyecta una sombra que puede bloquear parcial o totalmente la luz del Sol desde la perspectiva de la Tierra.

La astrofísica Emily Rice, de la City University of New York, explicó que se trata de “esta hermosa coincidencia entre el tamaño y la distancia de la Luna y el Sol”.

Durante un eclipse anular, o con forma de anillo, la Luna resulta estar más lejos de la Tierra en su órbita, por lo que no cubre por completo al Sol y deja visible una delgada franja.

Los eclipses solares ocurren unas cuantas veces al año, pero sólo son visibles desde lugares que se encuentran en la trayectoria de la sombra de la Luna. El año pasado se produjeron dos eclipses parciales, y el último eclipse solar total recorrió Norteamérica en 2024.

Mirar directamente al Sol es peligroso incluso cuando la mayor parte está cubierta, así que asegúrese de conseguir gafas para eclipses. Bloquean la luz ultravioleta del Sol y casi toda la luz visible. Las gafas para sol y los binoculares no ofrecen suficiente protección.

Las gafas para eclipses deben indicar que cumplen con la norma ISO 12312-2, aunque algunas falsificaciones pueden incluir esto.

También hay maneras de disfrutar los eclipses solares de forma indirecta. Haga un proyector de orificio con materiales domésticos o sostenga un colador o un rallador de queso hacia el cielo y mire hacia abajo para ver imágenes del eclipse proyectadas en el suelo.

En agosto se espera un eclipse solar total que será visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y parte de Portugal. Amplias zonas de Europa, África y Norteamérica podrán disfrutar de un eclipse parcial.

