Un dron iraní daña una planta desalinizadora en Bahrein

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Un ataque con drones iraníes causó “daños materiales” a una planta desalinizadora, informó Bahrein la mañana del domingo.

Llamas se alzan desde una instalación de almacenaje de petróleo al sur de la capital iraní, Teherán, durante ataques en la ciudad en la campaña militar de Estados Unidos e Israel, el sábado 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Llamas se alzan desde una instalación de almacenaje de petróleo al sur de la capital iraní, Teherán, durante ataques en la ciudad en la campaña militar de Estados Unidos e Israel, el sábado 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Dos mujeres de la Sociedad de la Luna Roja se ven de pie con una densa humareda provocada por un ataque el sábado por la noche de la campaña estadounidense e israelí contra una instalación petrolera, en Teherán, Irán, el domino 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)
Dos mujeres de la Sociedad de la Luna Roja se ven de pie con una densa humareda provocada por un ataque el sábado por la noche de la campaña estadounidense e israelí contra una instalación petrolera, en Teherán, Irán, el domino 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Es la primera vez que un país árabe reporta que Irán atacó una planta desalinizadora durante la guerra de nueve días.

Hay cientos de plantas desalinizadoras a lo largo de la costa del Golfo Pérsico, y los países árabes de la región dependen en gran medida de estas instalaciones para obtener agua potable.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

