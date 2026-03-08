Un dron iraní daña una planta desalinizadora en Bahrein

Llamas se alzan desde una instalación de almacenaje de petróleo al sur de la capital iraní, Teherán, durante ataques en la ciudad en la campaña militar de Estados Unidos e Israel, el sábado 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Dos mujeres de la Sociedad de la Luna Roja se ven de pie con una densa humareda provocada por un ataque el sábado por la noche de la campaña estadounidense e israelí contra una instalación petrolera, en Teherán, Irán, el domino 8 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi) AP