Un consejo tecnológico: ¿Se conecta en un café? Guía de privacidad y seguridad para teletrabajadores

Lauren Contreras, de 40 años, trabaja desde su laptop en Foxtail Coffee Co., en Flagstaff, Arizona,el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Cheyanne Mumphrey) AP

El trabajo remoto ha sido posible gracias a un internet confiable de alta velocidad y se vio impulsado por la pandemia. Para algunos trabajadores remotos, eso incluye trabajar desde algún lugar distinto a su casa u oficina, quizá porque su empresa no tiene una sede física en su zona o porque no cuentan con una configuración ideal de oficina en casa.

Sin embargo, trabajar en público no está exento de riesgos para la privacidad y la seguridad. A continuación, un recordatorio rápido de las precauciones que conviene tomar:

El trabajo híbrido o totalmente remoto es la norma en muchos empleos, así que conviene revisar si su empleador tiene recomendaciones sobre lo que se espera cuando se trabaja fuera de la oficina.

Muchas empresas y organizaciones tienen directrices internas que incluyen buenas prácticas para trabajar en público, o incluso ofrecen capacitación al personal sobre privacidad y confidencialidad.

Algunas desaconsejan trabajar en lugares públicos concurridos, como cafeterías, por los riesgos para la privacidad de los datos. El gobierno británico lo deja claro en sus indicaciones para el personal que trabaja con documentos clasificados. Señala: “Estos entornos pueden presentar riesgos adicionales, incluido el hecho de ser más fácilmente accesibles para personas sin la autorización adecuada y sin necesidad de conocer”.

Si planea viajar y trabajar, algunos empleadores también podrían tener normas que prohíban al personal trabajar desde determinados países.

Piense en la línea de visión

Las cafeterías y los espacios de coworking suelen estar llenos de desconocidos, la mayoría de los cuales estará a lo suyo. Pero aun así, conviene no quedar expuesto.

Intente encontrar un lugar apartado para sentarse y evitar que otros vean lo que hay en su pantalla, aunque sea por accidente. Es más difícil que alguien “mire por encima del hombro” si tiene la espalda contra una pared.

Para ponérselo todavía más difícil a las miradas indiscretas, consiga un filtro de privacidad para la pantalla. Es una capa delgada con pequeñas lamas que impiden que alguien vea su pantalla cuando la mira desde un ángulo.

Desconfíe del Wi-Fi

Es muy tentador conectarse a esa red Wi-Fi gratuita en la sala VIP del aeropuerto o en el vestíbulo del hotel para revisar el correo electrónico. Pero los expertos en ciberseguridad lo desaconsejan porque los riesgos son altos.

Evite una red Wi-Fi pública que no requiera contraseña, porque cualquier dato enviado a través de ella es vulnerable al robo o la manipulación, advierte la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés).

Incluso si una red Wi-Fi requiere contraseña, eso no significa que los datos vayan a estar cifrados, indica la NSA en una hoja de consejos de ciberseguridad.

La agencia advierte sobre varios riesgos de ciberseguridad relacionados con el Wi-Fi público. Un posible peligro es una red fraudulenta que engaña a la gente para que se conecte.

“Un actor malicioso puede configurar un punto de acceso falso, también conocido como un gemelo malvado, para imitar el Wi-Fi público esperado en las cercanías, lo que hace que ese actor tenga acceso a todos los datos enviados a través de la red”, explica la NSA.

En su lugar, utilice un punto de acceso móvil, que es más seguro porque utiliza la señal de su teléfono celular para crear una mini red inalámbrica. La mayoría de los iPhone o teléfonos Android pueden hacerlo.

Para aún más seguridad, utilice una VPN, o red privada virtual. Es un software que cifra el tráfico de datos y lo enruta por túneles privados hacia servidores seguros para evitar que alguien pueda leerlo. Las empresas suelen proporcionarlas al personal. Si no, puede contratar una por su cuenta.

No olvide las medidas obvias

Hay otras medidas de sentido común que puede tomar en público.

Manténgase atento a su entorno. Sentarse en un lugar público con una laptop a la vista podría convertirle en un objetivo atractivo para los ladrones. Si necesita dejar tu sitio para ir al baño, llévese sus dispositivos.

Evite tener conversaciones privadas en público. Si está en un vagón de tren ruidoso o en el vestíbulo concurrido de un hotel hablando en una llamada de Zoom sobre un proyecto delicado, puede ser tentador alzar la voz para asegurarte de que le oigan. Pero nunca puedes estar seguro de si alguien está escuchando a escondidas.

Las recomendaciones del gobierno británico advierten: “En áreas públicas, tenga en cuenta si pueden oírle personas no autorizadas, como miembros del público, o dispositivos inteligentes de escucha”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP