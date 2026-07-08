Un choque entre un autobús y un camión deja 14 muertos en una zona remota del norte de Uganda

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El incidente ocurrió tarde el martes en un centro comercial junto a la carretera que lleva a la ciudad norteña de Gulu, según un comunicado policial.

“Los informes preliminares señalan que el conductor del autobús, que presuntamente iba con exceso de velocidad, intentó esquivar a un peatón que cruzaba la carretera, perdió el control del vehículo y chocó de frente con el tráiler que venía en sentido contrario”, indicó el comunicado policial.

Los choques mortales en carretera son comunes en Uganda y en otras partes de África Oriental, donde las vías suelen ser estrechas. A menudo, la policía atribuye estos accidentes a conductores que exceden la velocidad permitida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP