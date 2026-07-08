Un choque entre un autobús y un camión deja 14 muertos en una zona remota del norte de Uganda

El incidente ocurrió tarde el martes en un centro comercial junto a la carretera que lleva a la ciudad norteña de Gulu, según un comunicado policial.
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KAMPALA, Uganda (AP) — Al menos 14 personas murieron y otras 28 resultaron heridas después de que un autobús chocara con un camión en una zona remota del norte de Uganda, informó la policía el miércoles.
El incidente ocurrió tarde el martes en un centro comercial junto a la carretera que lleva a la ciudad norteña de Gulu, según un comunicado policial.
“Los informes preliminares señalan que el conductor del autobús, que presuntamente iba con exceso de velocidad, intentó esquivar a un peatón que cruzaba la carretera, perdió el control del vehículo y chocó de frente con el tráiler que venía en sentido contrario”, indicó el comunicado policial.
Los choques mortales en carretera son comunes en Uganda y en otras partes de África Oriental, donde las vías suelen ser estrechas. A menudo, la policía atribuye estos accidentes a conductores que exceden la velocidad permitida.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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