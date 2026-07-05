Un carguero reporta un ataque en el mar Rojo frente a Yemen, según agencia militar británica

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La agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) reportó el ataque frente a Yemen y señaló que el barco dijo estar “bajo ataque de asaltantes armados desconocidos”.

El UKMTO indicó que las autoridades estaban investigando.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato el ataque. Los rebeldes hutíes de Yemen han amenazado con volver a atacar barcos, aunque no han realizado agresiones.

Por su parte, piratas somalíes también han estado activos recientemente en otras zonas, en el golfo de Adén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP