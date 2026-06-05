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Un bote pesquero con bandera turca es atacado en el mar Negro; muere un marinero

ESTAMBUL (AP) — Un barco pesquero con bandera turca fue atacado y se hundió frente a la costa norte del mar Negro, lo que dejó un marinero muerto y otros cuatro heridos, informó la Guardia Costera de Turquía el viernes por la noche.

Según un comunicado del Comando de la Guardia Costera, el Duru 67 fue atacado horas antes al oeste de Sebastopol, en Crimea. Rusia le arrebató esa península a Ucrania y se la anexó en marzo de 2014. El comunicado no ofreció más detalles del ataque.

Otro barco pesquero, el Burak Kaya, rescató a cinco marineros heridos, pero uno murió en el trayecto de regreso a Turquía.

Una embarcación del servicio de guardacostas que transportaba a un equipo médico alcanzó al Burak Kaya a 115 millas náuticas (213 kilómetros) al norte del puerto turco de Inebolu, y las víctimas fueron trasladadas a bordo.

Hasta el momento nadie se ha reivindicado el ataque. En aguas frente a Ucrania se han registrado ataques contra la navegación con cierta regularidad desde que Rusia invadió territorio ucraniano en febrero de 2022.

En noviembre, el gobierno turco condenó ataques con drones ucranianos contra dos petroleros en el mar Negro, por considerar que representaban “graves riesgos para la navegación, la vida, la propiedad y la seguridad ambiental en la región”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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