Un Boca alternativo iguala 1-1 con Independiente antes de superclásico con River

El “Rojo” rompió el cero con un golazo del uruguayo Matías Abaldo, a los 9 minutos, y el “Xeneize” igualó a través de un penal convertido por Milton Giménez a los 45+11, tras una sanción que suscitó polémica.

En el anfitrión se produjo el regreso del habilidoso Exequiel Zeballos tras más de dos meses de ausencia por un desgarro. El “Changuito” ingresó a los 69 y no pudo incidir en el juego.

Con la igualdad, Boca conserva provisionalmente la tercera posición de la Zona A, en tanto Independiente, que venía de adueñarse del clásico de Avellaneda ante Racing Club, se mantiene por ahora en el séptimo puesto.

El entrenador Claudio Úbeda sorprendió al presentar un equipo casi totalmente alternativo, priorizando el choque con Barcelona de Guayaquil el martes en La Bombonera, por el Grupo D de la Copa Libertadores, en el que debutó con una victoria 2-1 sobre Universidad Católica en Chile.

De hecho, el arquero Agustín Marchesín, quien volvía de una lesión, fue el único entre los habituales titulares que salió a enfrentar al “Rojo” desde el primer minuto.

El español Ander Herrera y Alan Velasco generaron sólo a cuentagotas juego para el local en un primer tiempo que cerró con polémica y una tarjeta roja al técnico de la visita, Gustavo Quinteros, por protestar.

En tiempo añadido, el árbitro Andrés Merlo, tras intervención del VAR, cobró un penal por una supuesta falta sobre Velasco que Giménez transformó en gol con un tiro cruzado.

El 1-1 hizo justicia al trámite del primer tiempo, con un Boca sin demasiadas luces, pero protagonista, y un Independiente agazapado y efectivo, que casi en el amanecer del partido construyó una veloz contra que terminó con una gran definición de Abaldo desde un ángulo cerrado.

Tras la pausa, Úbeda apostó por el ingreso de la pareja de delanteros titulares: el uruguayo Miguel Merentiel y el paraguayo Adam Bareiro.

La intención del anfitrión de ir en pos de la victoria se hizo patente, pero extrañó al suspendido Leandro Paredes y también a su nueva joya, el juvenil Tomás Aranda –estuvo en el banco, pero no entró- como usinas de fútbol.

Como consecuencia, Independiente tuvo más la posesión de la pelota en un complemento muy pobre y en el que casi no hubo situaciones de gol, con excepción de un mano a mano en que el arquero Rodrigo Rey se impuso a Merentiel y un peligroso desborde del chileno Maximiliano Gutiérrez que el paraguayo Gabriel Ávalos, no consiguió conectar.

Todo parecía a merced de un destello individual, de un detalle, quizá de un error. Pero nada de esto sucedió, y el partido se cerró con un empate que pareció satisfacer a ambos.

“La idea era ganar. Nos quedamos con una sensación fea por la jugada del penal, que para nosotros no fue. En líneas generales creo que hicimos un buen partido”, declaró el volante del “Rojo” Iván Marcone, la figura del partido.

El equipo sensación del certamen, Independiente Rivadavia, volvió a vestirse de verdugo de Argentinos Juniors, al que venció en la final de la pasada edición de Copa Argentina por penales, lo cual le otorgó su primera estrella a nivel nacional.

La “Lepra” mendocina derrotó al “Bicho” por 3-1 en Mendoza para convertirse en el primer equipo en sacar boleto a los playoffs del Torneo Apertura, por la Zona B, con tres fechas de anticipación. Además, el conjunto de Alfredo Berti estiró su ventaja en lo más alto de la Tabla Anual.

En la semana, Independiente Rivadavia tuvo su debut absoluto en la Libertadores con una victoria 1-0 como local ante Bolívar y el próximo miércoles se dará el gusto de jugar por primera vez en el mítico estadio “Maracaná”, enfrentando al Fluminense, en el marco del Grupo C.

En otros partidos, Estudiantes de La Plata festejó una agónica victoria 2-1 como local sobre Unión de Santa Fe que lo catapultó al liderato provisional de la Zona A, a la espera de recibir el martes al Cusco FC por Copa Libertadores.

Además, Instituto de Córdoba se llevó un triunfo 1-0 en su visita al colista Riestra, también por la Zona A.

La fecha proseguirá este domingo con el clásico Racing Club-River Plate como plato fuerte.

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FUENTE: AP