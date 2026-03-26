Un autobús se hunde en un río de Bangladesh y causa al menos 18 muertos

Familiares de las víctimas lloran en el hospital gubernamental Rajbari, un día después de que un bus de pasajeros se cayese al río Padma mientras embarcaba en un transbordador en el distrito de Rajbari, en Bangladesh, el 26 de marzo de 2026. (AP Foto) AP

El vehículo cayó el miércoles por la tarde al río Padma, en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros (52 millas) de la capital, Daca, explicó el bombero Dewan Sohel Rana.

El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de la gente a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Según Rana, muchos de los pasajeros nadaron para ponerse a salvo tras el accidente, pero otros quedaron atrapados.

Una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó el bus del agua, indicó agregando que los rescatistas trabajaron durante la noche para recuperar cadáveres y hasta la mañana del jueves habían hallado 18.

Las fuertes corrientes y las lluvias interrumpieron las labores de rescate durante la noche, apuntó.

La lista de fallecidos incluía a 10 mujeres y dos menores, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP