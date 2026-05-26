Un ataque israelí en una aldea del este de Líbano mata a 12 personas

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El ataque se produjo a última hora del lunes en la zona del valle de Bekaa, en Líbano, después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmara que había autorizado ataques más intensos dirigidos contra el grupo político y militar Hezbollah en todo el país. El ejército israelí no comentó sobre este ataque en particular, pero señaló el lunes que estaba atacando infraestructura de Hezbollah en el este de Líbano.

Los equipos de rescate dijeron que se había recuperado una docena de cuerpos de entre los escombros tras una intensa oleada de ataques nocturnos que tuvo como objetivo extensas zonas del sur y el este de Líbano.

Los ataques intensificados se producen tres días antes de que delegaciones militares libanesas e israelíes tengan previsto reunirse en Washington para conversaciones directas.

Hezbollah está atacando a tropas israelíes en el sur de Líbano y a localidades del norte de Israel, y ha prometido continuar combatiendo hasta que Israel detenga sus ataques aéreos diarios y retire sus tropas del país.

El gobierno libanés espera que las conversaciones directas con Israel, a las que se opone Hezbollah, conduzcan a un alto el fuego.

Más de un millón de personas en Líbano han sido desplazadas por la guerra, que se desencadenó cuando Hezbollah lanzó cohetes contra el norte de Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP