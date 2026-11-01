Un ataque israelí mata a niño en Gaza; qataríes reportan ataque a un buque en el golfo Pérsico

Palestinos buscan entre los escombros de un edificio destruido en un ataque nocturno israelí en el campo de refugiados de Bureij en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 30 de octubre de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el domingo.

Un ataque en la ciudad sureña de Jan Yunis mató a cinco personas, según el Hospital Nasser, adonde fueron trasladados los cuerpos. Otro ataque en Ciudad de Gaza mató a tres personas, incluido el niño, e hirió de gravedad a una mujer, según el Hospital Shifa, que recibió a las víctimas.

El ejército israelí afirmó que atacó a varios milicianos en la ciudad sureña de Jan Yunis, así como a un miliciano de Hamás en el norte de Gaza.

La guerra comenzó cuando milicianos encabezados por Hamás irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mataron a alrededor de 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 personas.

Un alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025 ha frenado en gran medida los principales combates, pero han continuado ataques israelíes casi a diario. Más de 1.570 palestinos han muerto desde que comenzó la tregua, según el Ministerio de Salud de Gaza, lo que eleva el número total de muertos por la guerra a más de 74.500.

El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, no distingue entre civiles y milicianos. Israel sostiene que los ataques están dirigidos contra objetivos milicianos y acusa a Hamás de usar a civiles como escudos humanos.

Naviera qatarí dice que una embarcación fue alcanzada en el golfo Pérsico

La empresa qatarí de transporte marítimo de gas natural licuado Nakilat informó el domingo que una de sus embarcaciones fue alcanzada por “objetos no identificados” cuando estaba en el golfo Pérsico.

Nakilat, conocida oficialmente como Qatar Gas Transport Co., indicó que el buque, llamado Al Mayeda, sufrió daños la noche del viernes, pero ningún miembro de la tripulación resultó herido y no hubo impacto ambiental. La embarcación seguía siendo operativa, agregó.

El comunicado no indicó quién disparó los objetos que impactaron al buque. Irán ha reivindicado anteriormente la autoría de ataques contra barcos y ha advertido que las embarcaciones que atraviesen el estrecho de Ormuz sin su permiso podrían ser destruidas.

La ONU pide investigar la muerte de un empleado retenido por los hutíes

La ONU pide una investigación después de que un empleado de su oficina de derechos humanos se convirtiera en el segundo trabajador de Naciones Unidas en morir bajo custodia de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

Mohammad el Shami estaba retenido desde junio de 2024, y los hutíes nunca dieron información sobre su estado ni pruebas de vida pese a reiteradas solicitudes de la ONU, informó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, tarde el sábado.

Un trabajador del Programa Mundial de Alimentos murió bajo custodia hutí en febrero de 2025.

Irán califica como organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas británicas

Irán designó el domingo como organizaciones terroristas a la Marina Real y la Fuerza Aérea Real británicas y declaró a su servicio de inteligencia exterior MI6 como una entidad hostil, informó la agencia estatal de noticias IRNA.

El Ministerio iraní de Exteriores acusó al Reino Unido de participar en ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán al proporcionar bases militares y apoyo logístico.

La designación podría exponer a las personas acusadas de trabajar con el MI6 a ser procesadas conforme a la ley iraní y podría aumentar el riesgo de una confrontación militar entre ambos países.

Un funcionario de EEUU dice que todas las opciones sobre Irán siguen sobre la mesa

El funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos Donald Blome afirmó que Washington ha tendido la mano para negociar con Irán, pero también está preparado para ir en la dirección contraria.

Blome, secretario adjunto de Estado de Estados Unidos para Asuntos de Oriente Próximo, habló el domingo en el Diálogo de Manama, un foro de seguridad celebrado en Baréin.

“Se ha extendido la mano de la negociación, y esos canales han seguido abiertos y activos", señaló Blome. "Al mismo tiempo, también hemos estado preparados para ir en otra dirección. Simplemente no podemos permitir que Irán tome a esta región y a la economía global como rehenes”.

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Este reporte se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP