Un ataque israelí mata a 1 palestino en Gaza y otras noticias de Oriente Medio

Una gaviota vuela mientras un niño apoyado en su bicicleta en la playa mira mercantes fondeados en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo) AP

Un ataque israelí contra un vehículo civil en la Franja de Gaza mató a un palestino el domingo por la mañana e hirió al menos a otras 11 personas, según funcionarios de salud del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, adonde fueron trasladadas las víctimas.

El ejército de Israel afirmó que en el ataque apuntó contra un miliciano de Hamás conocido.

Palestinos en Gaza han informado de un aumento de los disparos israelíes y de los ataques aéreos en todo el enclave durante el último mes. Israel sostiene que está atacando a Hamás y a otros milicianos que representan una amenaza y, en respuesta a violaciones del alto el fuego, incluidos ataques ocasionales.

Los ataques israelíes han matado al menos a 1.445 palestinos en Gaza desde que se alcanzó un alto el fuego con el grupo miliciano Hamás hace casi un año, según el Ministerio de Salud del territorio. Sus cifras son consideradas, por lo general, fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose entre civiles y milicianos. Siete soldados israelíes han muerto en Gaza desde el alto el fuego.

Los rebeldes hutíes en Yemen, respaldados por Irán, afirmaron que ataques aéreos alcanzaron la capital, Saná, a medianoche, en medio de su guerra reanudada contra Arabia Saudí y el gobierno yemení.

La oficina de medios de los hutíes informó de los ataques sin ofrecer más detalles. Acusó a Arabia Saudí de lanzarlos, pero no presentó pruebas y no hubo comentarios inmediatos por parte de Arabia Saudí.

Sin embargo, el ejército yemení, respaldado por Riad, se atribuyó la responsabilidad de los ataques.

El portavoz militar yemení, el coronel Majed al-Nazili, señaló que atacaron “objetivos vitales” en Saná, así como en la provincia norteña de Saada, en la frontera con Arabia Saudí.

El ejército yemení también se atribuyó los ataques aéreos que alcanzaron Saná el sábado por la mañana.

Los ataques formaron parte de una gran escalada entre Arabia Saudí y los hutíes respaldados por Irán, que reavivó la guerra civil de Yemen tras un alto el fuego de cuatro años.

Un petrolero es atacado en el estrecho de Ormuz, según el ejército británico

Un proyectil alcanzó a un petrolero en el estrecho de Ormuz el domingo y dañó su sala de máquinas, informó el centro británico Operaciones de Comercio Marítimo.

No quedó claro de inmediato quién lanzó el ataque, ni cuándo se llevó a cabo. El centro indicó que, según reportes, la tripulación estaba a salvo.

En general, el tráfico de buques sigue por debajo de los niveles previos a la guerra en el estrecho de Ormuz, al igual que los envíos de productos energéticos, aunque Irán ha perdido su control casi total sobre esta vía marítima crucial debido a los esfuerzos de la Armada de Estados Unidos por escoltar a los petroleros a través del estrecho. Eso, junto con diversos oleoductos, ha permitido a los países del golfo Pérsico restablecer las exportaciones de petróleo a niveles cercanos a los previos a la guerra.

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Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP