Un ataque israelí en Gaza mata al organizador de una proyección del Mundial antes del partido

Palestinos ven una transmisión en vivo del partido de octavos de final del Mundial de fútbol entre Argentina y Egipto en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, el martes 7 de julio de 2026. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) AP

La explosión convirtió lo que se suponía que sería un momento de celebración —la transmisión en vivo de un posible desafío a Argentina por parte de un equipo árabe— en un recordatorio de cómo los ataques israelíes casi diarios en toda Gaza siguen matando a civiles pese a una tregua alcanzada en octubre.

La bomba impactó un automóvil en el barrio de Sabra, en Ciudad de Gaza, al anochecer del martes, y mató a los transeúntes Mohamed al-Wahidi, director de relaciones públicas del Comité Egipcio en Gaza; al niño de 10 años Hamza al-Deri, y a su hermano Fari, de 8. También murió Ahmed Daghmush, de 33 años, el conductor del vehículo, según informó el doctor Mohamed Abu Selmiya, director del Hospital Shifa, que recibió los cuatro cuerpos.

El ejército israelí afirmó que al-Wahidi, quien ayudó a organizar las proyecciones de fútbol, no era el objetivo del ataque. Indicó que el ataque tenía como objetivo a un miliciano de Hamás y que estaba verificando si Daghmush era el objetivo del ataque.

Daghmush era un taxista y no se sabe que estuviera afiliado a ningún grupo armado, señaló Abu Selmiya.

El Comité Egipcio para el que trabajaba Al-Wahidi es el brazo de ayuda del gobierno egipcio, que proporciona alimentos, refugios y otra asistencia a los palestinos en Gaza. El comité también organizó la iniciativa de instalar pantallas en toda Gaza para ver partidos de fútbol, indicó.

Muchos integrantes de la diáspora palestina viven justo al otro lado de la frontera, en Egipto, que fue un mediador clave del alto el fuego entre Israel y Hamás. La base de aficionados en Gaza de la selección de Egipto no ha hecho más que crecer desde el inicio del torneo, ya que el entrenador Hossam Hassan ha puesto de relieve la difícil situación del pueblo palestino en ruedas de prensa y en el campo. Dedicó la victoria de su equipo sobre Australia el viernes tanto a egipcios como a palestinos y ondeó una bandera palestina en el campo.

Hassan instó al mundo a hacer más por el pueblo palestino en una rueda de prensa el lunes, antes del partido contra Argentina.

“Les ruego, les ruego a todos los responsables de medios, a todos los deportistas del mundo, independientemente de sus identidades, que quizá podamos transmitir un mensaje colectivo que sea el siguiente: dejen al pueblo palestino en paz, dejen que exista, dejen que viva su propia vida”, manifestó.

El ejército de Israel sostiene que sus ataques tienen como objetivo a milicianos y lamenta el daño a civiles. Al menos 1.027 personas, incluidos 258 niños, han muerto desde que la tregua entró en vigor en octubre. Cinco soldados israelíes han muerto en ese periodo.

La cifra de muertos palestinos por la guerra entre Israel y Hamás asciende a 73.098, según el Ministerio de Salud de Gaza, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás y está integrado por profesionales médicos que mantienen registros detallados considerados, por lo general, fiables por agencias de las Naciones Unidas y expertos independientes. No distingue entre civiles y milicianos, pero afirma que las mujeres y los niños representan alrededor de la mitad de todas las muertes.

La guerra comenzó cuando milicianos encabezados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a alrededor de 1.200 personas y tomando a otras 251 como rehenes.

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Magdy informó desde El Cairo y Frankel desde Jerusalén.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP