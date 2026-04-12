Un ataque aéreo de Nigeria mata a más de 100 personas en un mercado

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Amnistía Internacional confirmó, a partir de testimonios de sobrevivientes, que al menos 100 personas murieron en el ataque aéreo contra una aldea en el estado de Yobe, cerca de la frontera con el estado de Borno, el epicentro de la insurgencia yihadista que devasta la región desde hace más de una década.

Este tipo de errores son comunes en Nigeria, donde el ejército suele realizar bombardeos para combatir a grupos armados que se refugian en vastos enclaves forestales. Según un recuento de The Associated Press basado en muertes reportadas, esos ataques aéreos han terminado por matar al menos a 500 civiles desde 2017. Analistas de seguridad señalan lagunas en la recopilación de inteligencia, así como una coordinación insuficiente entre las tropas en tierra, los medios aéreos y las partes involucradas.

El gobierno del estado de Yobe confirmó en un comunicado que un ataque militar nigeriano tenía como objetivo un bastión del grupo yihadista Boko Haram en la zona y que “algunas personas… que fueron al mercado semanal de Jilli se vieron afectadas”.

“Estamos en contacto con la gente que está allí; hablamos con el hospital. Hablamos con la persona encargada de los heridos y hablamos con las víctimas”, dijo a The Associated Press Isa Sanusi, director de Amnistía Internacional Nigeria.

La Fuerza Aérea de Nigeria no respondió de momento a una consulta de AP.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP