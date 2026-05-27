Uganda cierra su frontera con el Congo ante aumento de casos de ébola

Una familia musulmana llega en moto para asistir a las oraciones del Eid al-Adha en la escuela Sayo Muhamed en medio de un brote de ébola en Bunia, Congo, el miércoles 27 de mayo de 2026. (Foto AP/Moses Sawasawa) AP

Un grupo de trabajo ugandés sobre el ébola, encabezado por la vicepresidenta Jesca Alupo, tomó la decisión después de un aumento de trabajadores de salud ugandeses expuestos al virus por pacientes congoleños que cruzaron la frontera antes de que se declarara el brote el 15 de mayo.

“Ningún país debería cerrar sus fronteras ni imponer restricciones a los viajes y al comercio. Esas medidas suelen aplicarse por miedo y no tienen base científica”, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su declaración de este brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional, al tiempo que reconoció que los países vecinos corren un alto riesgo.

“Empujan el movimiento de personas y bienes hacia cruces fronterizos informales que no están vigilados, aumentando así las probabilidades de propagación de la enfermedad”, alertó la OMS. Indicó que las personas infectadas o quienes hayan estado en contacto con ellas no deberían realizar viajes internacionales a menos que se trate de una evacuación médica.

La frontera entre Uganda y el Congo tiene cientos de kilómetros de longitud y la cruzan numerosos senderos más allá de los puestos fronterizos formales.

Las autoridades sanitarias en el Congo están teniendo dificultades para contener el brote, que, según la OMS, las está superando, después de que el virus Bundibugyo del ébola se confirmó con semanas de retraso porque se realizaban pruebas para otro virus del ébola.

El número de casos sospechosos de ébola en el este del Congo se acerca a 1.000, con al menos 220 muertes sospechosas. El Ministerio de Salud informó el martes que se han confirmado 101 casos, y están investigando más de 3.000 posibles contactos.

Entre los desafíos figuran la amenaza de grupos armados en el este del Congo, un gran número de personas desplazadas y una infraestructura deficiente.

Uganda ha reportado siete casos de ébola, incluido el primer caso, el de un hombre de 59 años que murió en Kampala, la capital, el 14 de mayo.

Aunque la carga de casos de ébola en Uganda no se está disparando, está aumentando el número de habitantes expuestos a la infección a través de trabajadores de salud.

“Tienen familias, y por eso el número ha ido aumentando”, manifestó la doctora Diana Atwine, secretaria permanente del Ministerio de Salud, al referirse a los trabajadores sanitarios.

Sólo se permitirá cruzar la frontera en casos de emergencia, incluidos los relacionados con la respuesta al ébola, carga o motivos de seguridad, explicó la médica.

Comentó que le consternó ver a algunos ugandeses formando multitudes para celebrar al Arsenal como campeón de la Liga Premier inglesa. El equipo tiene muchos seguidores en Uganda.

“No lo entiendo”, expresó Atwine, instando a los ugandeses a mantenerse vigilantes, evitar darse la mano y usar desinfectante.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP