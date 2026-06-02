UE logra acuerdo migratorio para aumentar deportaciones y centros de detención en el extranjero

Agentes de policía llevan a cabo una redada en un campamento de migrantes que quieren cruzar el canal de la Mancha hacia Reino Unido, cerca de Dunkerque, en el norte de Francia, el 27 de mayo de 2026. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

“El nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará la devolución de personas que no tienen derecho legal a permanecer en la UE”, dijo Nicholas Ioannides, viceministro de Migración de Chipre, el país que ostenta la presidencia rotatoria del bloque de 27 naciones.

El acuerdo se alcanzó entre las tres principales instituciones de la UE —la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo— durante un llamado “trílogo” el lunes por la noche.

Los críticos compararon la iniciativa con la estrategia migratoria del gobierno de Donald Trump, que ha suscrito una serie de acuerdos secretos con países de todo el mundo para deportar a miles de personas a países que no son los suyos. Reino Unido también planeó deportar migrantes a Ruanda, pero la iniciativa quedó estancada en trámites legales y el nuevo gobierno la abandonó cuando asumió el poder.

“El reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación”, advirtió Silvia Carter, portavoz de la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, con sede en Bruselas.

“Al otro lado del Atlántico, vemos la violencia y el miedo creados por la brutal aplicación de las leyes migratorias por parte de ICE. Europa debería aprender de los daños de ese modelo, no construir su propia versión”, agregó.

El acuerdo provisional pasará ahora a los parlamentos y jefes de Estado del bloque, donde es probable que la aprobación sea rápida.

Los países de la UE pronto podrán forjar acuerdos bilaterales con naciones fuera del bloque para construir centros de deportación. Al menos cinco socios —Alemania, Austria, Holanda, Dinamarca y Grecia— ya están en conversaciones con terceros, en su mayoría en África, para habilitar “centros de retorno” siguiendo el modelo del acuerdo entre Italia y Albania.

La UE ha endurecido de forma continuada sus políticas migratorias después de que partidos de derechas llegaran al poder en algunos de sus estados miembro en 2024. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen —de la coalición de centroderecha del Partido Popular Europeo—, ha dicho que las nuevas medidas evitarán que se repita la crisis de 2015 causada por la guerra civil en Siria, cuando cerca de un millón de personas llegaron a territorio comunitario para solicitar asilo.

Impulsada por quienes huían de conflictos y de la pobreza en África y Oriente Medio, la crisis de refugiados de 2015 y la inmigración irregular de los años posteriores hacia Europa han provocado un giro a la derecha en la política del bloque, no muy distinto del sentimiento antiinmigración que alimentó una “oleada conservadora” en las presidenciales estadounidenses de 2024.

Los grupos políticos de centroderecha se aliaron con la ultraderecha para superar la oposición de los centristas y la izquierda, señaló Mélissa Camara, legisladora francesa y miembro de los Verdes, quien calificó el acuerdo como “un retroceso histórico” para los derechos humanos en la UE.

“La legalización de centros de retorno fuera de la Unión Europea, la luz verde para la detención de menores, las visitas domiciliarias inspiradas en prácticas de ICE: el arsenal jurídico al servicio de una ideología xenófoba ya está completo”, manifestó Camara.

Grupos activistas advirtieron que la legislación recortará notablemente la protección que otorga la carta fundamental de derechos humanos de la UE y expondrá a la gente a riesgos fuera del bloque.

“Este acuerdo dará a los gobiernos poderes mucho más amplios para detener y deportar a gente", sostuvo Marta Welander, portavoz del Comité Internacional de Rescate. "Todo indica que normalizará las redadas migratorias, ampliará el uso de la detención en instalaciones similares a prisiones fuera del territorio de la UE que son, en esencia, agujeros negros legales, y aumentará el riesgo de que las personas sean deportadas a países donde podrían enfrentar persecución, tortura o algo peor”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP