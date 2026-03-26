UE apunta a Snapchat por seguridad infantil y acusa a webs porno de no bloquear el acceso a menores

Esta foto del 9 de agosto de 2017 muestra las aplicaciones de Youtube y Snapchat en un dispositivo móvil en Nueva York. (Foto AP/Richard Drew, Archivo) AP

La Comisión, el órgano ejecutivo del bloque de 27 naciones, anunció el jueves la apertura de una investigación formal a Snapchat en virtud del amplio reglamento comunitario conocido como la Ley de Servicios Digitales, diseñada para proteger a los usuarios de internet.

La Comisión Europea indicó que Snapchat exige que los usuarios tengan al menos 13 años para usar la plataforma, pero sospecha que su sistema de “verificación de edad” es “insuficiente” para impedirles el acceso.

Los reguladores señalaron que el sistema tampoco comprueba de forma adecuada si un usuario es menor de 17 años, algo que debe hacer para ofrecerle una experiencia “apropiada para su edad”. También preocupa que los sistemas de verificación de edad no impidan que personas adultas se hagan pasar por menores.

La Comisión sospecha que Snapchat no está tomando medidas suficientes para impedir que los niños sean contactados por “usuarios con intenciones dañinas, como la explotación sexual o el reclutamiento para actividades delictivas”.

Los sistemas de Snapchat tampoco son lo bastante eficaces para impedir que usuarios menores de edad vean información sobre productos ilegales o restringidos como drogas, vapeadores o alcohol.

Snapchat “parece haber pasado por alto” los “altos estándares de seguridad para todos los usuarios” de la Ley de Servicios Digitales, afirmó Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva del bloque para soberanía tecnológica, seguridad y democracia.

La investigación examinará el grado de cumplimiento de Snapchat con la legislación de la UE, agregó.

La empresa señaló en un comunicado que ha “cooperado plenamente” con la Comisión al “participar de manera proactiva, transparente y actuando de buena fe para cumplir los altos estándares de seguridad de la Ley de Servicios Digitales, y seguiremos haciéndolo durante toda esta investigación”.

La seguridad y el bienestar de los usuarios es una “prioridad máxima” y la plataforma está diseñada con “privacidad y seguridad integradas desde el inicio, incluida una protección adicional para adolescentes”, explicó la compañía.

También el jueves, Bruselas acusó a cuatro de las mayores webs de pornografía del mundo de no proteger a los niños del contenido para adultos.

De acuerdo con la Comisión, Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos incumplieron la Ley de Servicios Digitales al permitir que menores accedieran a contenido pornográfico en sus sitios, según las conclusiones preliminares de una investigación que comenzó el año pasado.

La Ley de Servicios Digitales exige que las empresas de internet y las plataformas online tomen más medidas para proteger a los usuarios europeos de cuestiones como contenidos perjudiciales y productos sospechosos, so pena de fuertes multas de hasta el 6% de sus ingresos anuales.

Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos no respondieron a solicitudes de comentarios.

Los reguladores determinaron que los operadores de las webs no “identificaron y evaluaron de forma diligente” los riesgos para los niños y no utilizaron medidas eficaces para impedirles el acceso.

“Los menores están accediendo a contenido para adultos a edades cada vez más tempranas y estas plataformas deben implementar medidas sólidas, que preserven la privacidad y sean eficaces para mantenerlos fuera de sus servicios”, apuntó Virkkunen.

Las webs pornográficas pueden responder a las acusaciones antes de que la Comisión emita su decisión final.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP