americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Ucrania vuelve a atacar San Petersburgo tras rechazo de Putin a diálogo directo con Zelenskyy

Las autoridades de San Petersburgo instaron a la población a no salir de sus casas luego que un ataque ucraniano con drones a gran escala apuntara contra la segunda ciudad más grande de Rusia la mañana del sábado, lo que subraya la creciente capacidad de Kiev para golpear en lo profundo de Rusia.

Una columna de humo negro se observa sobre el puerto de San Petersburgo, Rusia, el miércoles 3 de junio de 2026, tras un ataque con drones ucranianos. (Foto AP)
Una columna de humo negro se observa sobre el puerto de San Petersburgo, Rusia, el miércoles 3 de junio de 2026, tras un ataque con drones ucranianos. (Foto AP) AP

El ataque se produjo un día después que el presidente ruso Vladímir Putin rechazara una oferta para reunirse con su homólogo ucraniano.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, exhortó a los residentes a no salir y advirtió sobre posibles interrupciones del servicio de internet móvil, y el gobernador regional Alexander Drozdenko reportó que 141 drones fueron derribados sobre la región circundante de Leningrado.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 376 drones ucranianos.

“Anoche, nuestros drones recorrieron una distancia de unos 1.000 kilómetros hasta la región de San Petersburgo — hacia los arsenales de la Marina enemiga y una base en Kronstadt”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en X.

Aunque no se reportaron víctimas de inmediato, el renovado ataque contra San. Petersburgo es el más reciente golpe embarazoso para los esfuerzos de Putin por presentar el conflicto como un hecho lejano que no afecta la vida cotidiana en Rusia.

Un ataque ucraniano con drones incendió el miércoles una terminal petrolera en la ciudad y alcanzó una base naval cercana, horas antes de la inauguración del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, la vitrina anual de Putin para atraer inversiones.

Al hablar en el foro, Putin dijo el jueves que Rusia reforzará sus defensas antiaéreas para contrarrestar los recientes ataques ucranianos con drones, que han llegado a lo profundo de su país y han ensombrecido el evento en su ciudad natal de San Petersburgo.

Putin rechazó el viernes una propuesta de Zelenskyy para una reunión cara a cara sobre el conflicto de cuatro años, al afirmar que no ve “ningún sentido” en ello. La carta del jueves, el primer mensaje público que Zelenskyy ha escrito directamente a Putin desde que Rusia envió tropas a Ucrania en 2022, fue una crítica contundente a los 26 años del presidente ruso en el poder, además de algunas burlas sobre su edad.

Al responder al rechazo de Putin a la reunión propuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo el sábado que las cosas “sólo empeorarán para Rusia”.

“Los fracasos serán más humillantes”, escribió en X, al advertir que no hay “lugares seguros en Rusia que puedan quedar exentos” de los ataques ucranianos de largo alcance, y que la intensidad de los ataques “seguirá creciendo”.

Con la línea del frente casi inmóvil mientras enjambres de drones dificultan los avances, ambos bandos han buscado una ventaja mediante el lanzamiento de ataques de largo alcance.

En Ucrania, una persona murió y tres resultaron heridas durante la noche hasta el sábado en la región de Dnipropetrovsk, después que las fuerzas rusas atacaran casi 30 veces con drones y artillería tres distritos, informó el jefe regional Oleksandr Hanzha.

En Zaporizhzhia, siete personas buscaron atención médica luego que un ataque ruso con drones provocara un incendio en un estacionamiento, según el jefe regional Ivan Fedorov.

Rusia atacó Ucrania durante la noche con 272 drones de ataque, y las defensas antiaéreas derribaron 249 de ellos, reveló la Fuerza Aérea ucraniana el sábado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Tres operadores trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street se tambalea: las tecnológicas caen y los rendimientos de bonos se disparan

ARCHIVO - John Bolton habla en el John F. Kennedy Jr. Forum de la Facultad Harvard Kennedy, el 29 de septiembre de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

John Bolton, exasesor y rival de Trump, se declarará culpable en caso de información clasificada

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, y, de izquierda a derecha, el senador republicano por Missouri Josh Hawley, y el senador republicano por Oklahoma James Lankford, hablan con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros republicanos, en el Capitolio, en Washington, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza

Una tienda Macys en Gurnee, Illinois, el 15 de abril del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Ventas de Macy's aumentan por cuarto trimestre consecutivo

Destacados del día

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

Se filtran imágenes de reuniones entre candidato republicano de EEUU y El Cangrejo en La Habana

Se filtran imágenes de reuniones entre candidato republicano de EEUU y "El Cangrejo" en La Habana

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

La cúpula del MININT se concentra en el Karl Marx en medio de la crisis entre Cuba y Estados Unidos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter