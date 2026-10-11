Ucrania continúa ataques a infraestructura tecnológica rusa y daña un 3er centro de datos en 4 días

ARCHIVO - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, a la derecha, examina el prototipo de un vehículo no tripulado durante su visita a la sede de la compañía del mayor buscador ruso de internet, Yandex, en Moscú, Rusia, el 21 de septiembre de 2017. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP, Archivo) AP

El ataque contra el centro de datos en la ciudad de Vladimir, al este de Moscú, provocó interrupciones en los servicios de Yandex, dejando a usuarios en decenas de ciudades rusas y en Kazajistán, Bielorrusia y Armenia sin poder pedir taxis ni acceder a servicios bancarios, según el medio independiente ruso Astra.

Rusia y Ucrania están enfrascadas en una guerra aérea de largo alcance mientras sus ejércitos permanecen en gran medida estancados en la línea del frente, más de 4 años y medio después de la invasión a gran escala de Moscú. Los ataques de Ucrania contra centros de datos se producen tras ataques rusos contra centros de datos en Ucrania.

“Como resultado del ataque con drones, la infraestructura del centro de datos de Yandex en Vladimir resultó dañada. Las operaciones en el centro de datos se han detenido por completo. No hubo heridos”, indicó el canal de Telegram Yandex Cloud, que ofrece actualizaciones operativas sobre la disponibilidad de los servicios.

Un ataque con drones dejó fuera de servicio el jueves otro centro de datos de Yandex en la región de Riazán, al sureste de Moscú. Un día después, drones ucranianos alcanzaron el principal centro de datos de la empresa en la región de Kaluga, al suroeste de Moscú, dejándolo parcialmente fuera de funcionamiento, señaló Yandex.

Yandex, a menudo descrita como el Google de Rusia, opera el motor de búsqueda más popular del país y una amplia gama de servicios digitales, y está muy implicada en el desarrollo de inteligencia artificial de Rusia.

El ataque se produjo al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que era hora de que Ucrania consiguiera un nuevo presidente, al sugerir que el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy no ha hecho lo suficiente para poner fin a la guerra y culparlo por los altos precios del diésel en Estados Unidos.

“Sugiero que consigan un nuevo líder que pueda llegar a un acuerdo, porque él podría haber hecho muchos acuerdos y por alguna razón nunca lo hace”, declaró Trump el sábado.

Trump, quien el viernes alcanzó un acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, para comprar diésel a Rusia en un intento por abordar los altos precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, ha estado presionando a Zelenskyy durante semanas para que detenga los ataques contra la infraestructura energética rusa.

Ha intentado atribuir los precios récord del diésel en Estados Unidos a Ucrania, en lugar de a la guerra en Irán encabezada por Estados Unidos, que ha elevado los precios mundiales de la energía. Funcionarios ucranianos y europeos reaccionaron con consternación al acuerdo del diésel, al señalar que ayudará a financiar el esfuerzo bélico de Rusia.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, rechazó esas afirmaciones y escribió en X la noche del sábado que Zelenskyy estaba guiando al país a través de una guerra por su independencia y contaba con el respaldo de los ucranianos.

“Tiene el apoyo del pueblo ucraniano, y ellos tienen el derecho de decidir. Las declaraciones desde el extranjero sólo confirman que está haciendo bien su trabajo”, escribió Sybiha.

En otro frente, las operaciones de búsqueda y rescate terminaron en la ciudad sureña de Zaporiyia tras un bombardeo ruso el sábado, informó el domingo Ivan Fedorov, exjefe regional y copresidente del consejo regional de defensa. La cifra de muertos por el ataque del sábado se situó en 20, incluidos cuatro niños, precisó. Más de 30 personas resultaron heridas, agregó, ocho de las cuales permanecen hospitalizadas.

Un hombre murió y dos mujeres resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la región fronteriza rusa de Briansk, informaron el domingo funcionarios locales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP