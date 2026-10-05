Ucrania afirma que ha destruido más de la mitad de la capacidad rusa de refinar petróleo

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Una madre rodeada por familiares llora sentada junto al ataúd de su hijo Illia Honcharenko, de 14 años, asesinado por un ataque ruso con cohete contra una vivienda el 30 de septiembre, durante su funeral en Vyshhorod, en la región de Kiev, Ucrania el viernes 2 de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

El Ministerio de Defensa indicó que ataques recientes contra refinerías en ciudades como Moscú, Yaroslavl, Ust-Luga, Perm, Saratov y Syzran habían dejado fuera de servicio el 51% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. La afirmación no pudo verificarse de manera independiente.

Tanto Moscú como Kiev han intensificado sus ataques aéreos, mientras la situación a lo largo de la línea del frente de 1.200 kilómetros (750 millas) se ha estancado en gran medida.

Las fuerzas ucranianas han atacado repetidamente refinerías desde Moscú hasta Siberia, lo que provocó a principios de este año una crisis generalizada de combustible en Rusia que obligó a las autoridades a restringir la venta de gasolina.

En una inusual admisión, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo el jueves que los ataques habían hecho que Rusia perdiera aproximadamente el 1% de su producto interno bruto.

“Empezaron a atacar refinerías de petróleo y declararon abiertamente el objetivo de dañar nuestra economía. ¿Lograron su objetivo? Parcialmente”, expresó Putin en una reunión del foro del Club Valdai de expertos internacionales en política exterior.

El ministro ucraniano de Defensa, Yevhenii Khmara, señaló que analistas de los servicios de inteligencia de Ucrania, del Estado Mayor y del propio Ministerio de Defensa habían evaluado los efectos de los ataques.

“El 51% de la capacidad de refinado alcanzado es un golpe significativo para la economía del enemigo, para su capacidad de llevar a cabo la agresión y abastecer a sus agrupaciones de tropas. Nuestros ataques en profundidad continúan llevando la guerra al territorio ruso”, afirmó. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP