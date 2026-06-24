Tyler Freeman impulsa la carrera de la ventaja y Rockies vencen 8-6 a Medias Rojas

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Tyler Freeman, de los Rockies de Colorado, toca la pelota para impulsar una carrera en la octava entrada ante el relevista de los Medias Rojas de Boston, Justin Slaten, en el juego de béisbol de Grandes Ligas del miércoles 24 de junio de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Después de que el bateador emergente Mickey Moniak y el boricua Willi Castro conectaron sencillos ante Justin Slaten (0-4) y colocaron corredores en primera y tercera con el juego empatado 6-6, Freeman ejecutó un toque por la línea de la primera base que permitió anotar a Moniak para poner arriba a los Rockies. Carrigg cerró la pizarra con un doble productor.

El venezolano Antonio Senzatela (8-0) ponchó a dos en dos entradas perfectas y Jimmy Herget consiguió su segundo salvamento con una novena sin imparables. El abridor de los Rockies, Kyle Freeland, permitió seis carreras y 11 hits, mientras Colorado quedó abajo 3-0 después de dos entradas y 6-3 tras cinco.

Carrigg, Jake McCarthy y Troy Johnston conectaron sencillos productores de carrera cada uno durante la séptima entrada de tres anotaciones de los Rockies para empatar el juego 6-6.

Connor Wong conectó su primer cuadrangular desde el 8 de septiembre de 2024 para los Medias Rojas en la segunda entrada. El jonrón del venezolano Andruw Monasterio en la cuarta le dio a Boston una ventaja de 5-2. Willson Contreras y Anthony Seigler pegaron dobles de una carrera cada uno para Boston, que no ha ganado series consecutivas desde el 6 al 12 de abril.

TJ Rumfield abrió la anotación de Colorado en la tercera con un doble impulsor y Carrigg produjo su primera carrera del juego con un out forzado. El sencillo impulsor de Freeman en la cuarta acercó a los Rockies a dos carreras.

El antesalista de los Medias Rojas, Caleb Durbin, salió del juego en la tercera después de sufrir una subluxación del meñique izquierdo al deslizarse hacia la primera base.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP