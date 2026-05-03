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Twins aguantan y vencen 4-3 a Azulejos tras salida de Ryan por dolor de codo

MINNEAPOLIS (AP) — Andrew Morris lanzó 3 2/3 entradas sin permitir carreras como relevista del abridor Joe Ryan, quien salió por molestias en el codo, y los Mellizos de Minnesota resistieron para vencer 4-3 a los Azulejos de Toronto el domingo y dividir una serie de cuatro juegos.

El lanzador de los Mellizos de Minnesota, Joe Ryan (41), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el domingo 3 de mayo de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim)
El lanzador de los Mellizos de Minnesota, Joe Ryan (41), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el domingo 3 de mayo de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Luke Keaschall conectó dos hits, incluido un doble productor en una quinta entrada de tres carreras para Minnesota, que había perdido 13 de 16 antes del juego. Los Mellizos habían perdido la noche anterior después de que Toronto anotó ocho carreras antes de que se registrara un out en la octava contra el bullpen de Minnesota, que comenzó el día con una efectividad de 5,48, la tercera peor de las Grandes Ligas.

Morris (1-1) permitió apenas dos hits y una base por bolas, y ponchó a tres en su sexta aparición en las Grandes Ligas. Debutó el 12 de abril.

Okamoto conectó un jonrón de dos carreras en la novena ante el relevista de los Mellizos Justin Topa, pero Topa logró asegurar su segundo salvamento con dos corredores en base.

Trey Yesavage (1-1) hizo su segunda apertura de la temporada por Toronto y permitió una carrera con cinco hits y tres bases por bolas en cuatro entradas.

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FUENTE: AP

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