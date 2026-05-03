Twins aguantan y vencen 4-3 a Azulejos tras salida de Ryan por dolor de codo

El lanzador de los Mellizos de Minnesota, Joe Ryan (41), lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Azulejos de Toronto, el domingo 3 de mayo de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

Luke Keaschall conectó dos hits, incluido un doble productor en una quinta entrada de tres carreras para Minnesota, que había perdido 13 de 16 antes del juego. Los Mellizos habían perdido la noche anterior después de que Toronto anotó ocho carreras antes de que se registrara un out en la octava contra el bullpen de Minnesota, que comenzó el día con una efectividad de 5,48, la tercera peor de las Grandes Ligas.