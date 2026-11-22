Tyler Joseph, de Twenty One Pilots, durante su presentación en el festival Corona Capital en la Ciudad de México, el sábado 21 de noviembre de 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) AP

El vocalista del dúo de Columbus, Ohio, Tyler Joseph, aprovechó el micrófono para compartirlo.

“Es nuestra última canción de nuestro último concierto del año, es nuestro último concierto por un tiempo”, dijo. “Y no sólo les digo esto a ustedes que están delante de mí ahora mismo, sino a cualquiera que vea esto: han cambiado nuestras vidas”.

Joseph también agradeció a sus familias por permitirles vivir su sueño, aunque a veces sea un sacrificio, y a su compañero, el baterista Josh Dunn, por estar “cada segundo” para él.

Desde horas antes del concierto había fans que los esperaban ansiosamente y por todo el festival se podían ver personas con la característica cinta de Clancy, el alter ego ficticio de Joseph. También había gente con maquillajes dramáticos, ropa de color rojo, negro y blanco de la banda.

Twenty One Pilots y México tienen una relación muy especial; su debut en el Estadio GNP Seguros de 2025, ante 65.000 asistentes, su concierto más grande en solitario hasta entonces, quedó plasmado en el documental/película de concierto “More Than We Ever Imagined” estrenado este año. El sábado reunieron a la mayoría de las 76.000 personas que se dieron cita en el Corona Capital.

Como suele pasar en sus conciertos, hubo un momento de vértigo cuando el baterista subió por una escalera de mano a un costado del escenario principal, de varios pisos de altura, para tocar una batería colocada en una plataforma mientras Joseph saludaba al público que le regaló un moño de muñeca mexicana y lentes para sol. Joseph también se subió en una pequeña plataforma sostenida por el público mientras hacía equilibrio y cantaba. Más adelante, al entonar su éxito “Ride” invitaron a un guardia de seguridad y fan llamado Rodrigo a cantar con ellos sobre el escenario.

Al final de su presentación, antes de interpretar “Trees”, Joseph hizo una petición especial para el público.

“Ya tienen todo el material de video que necesitan. ¿Qué les parece si, solo por una canción más, dejamos los teléfonos a un lado y disfrutamos del espectáculo?”, señaló.

Pierce the veil

Durante su concierto, Joseph de Twenty One Pilots envió un saludo a Pierce The Veil. Unas horas antes, la banda de punk rock, hardcore, emo y experimental, originaria de San Diego, California, había debutado en el Corona.

La presentación de Pierce The Veil inició con un fragmento de la clásica de mariachi “El rey”, ya que dos de sus integrantes, el vocalista Vic Fuentes y su bajista Jaime Preciado, son de raíces mexicanas. La banda la completan Tony Perry en la guitarra y, para sus conciertos, Loniel “Lonnie” Robinson en la batería.

Fuentes agradeció a su esposa e hijos por ser sus contactos en caso de emergencia en referencia a su canción “Emergency Contact”. Otros de sus temas incluidos en su presentación fueron “Caraphernelia” y “Besitos”.

The Offspring y Underworld

En una noche en la que el punk rock fue protagonista, una de las bandas más esperadas era The Offspring, La agrupación fundada en Huntington Beach, California, en 1984 incluyó temas como Come Out and Play y Bad Habit. En su escenario tenían esqueletos gigantes inflables que sacaban humo por la boca y calaveras del Día de Muertos en sus visuales.

No muy lejos de ahí el dúo electrónico Underworld, fundado en 1987 por Karl Hyde y Rick Smith, hacía bailar a la gente con su mezcla de house y techno, así como con el canto de Hyde para algunos de sus temas incluyendo “Born Slippy” de la banda sonora de “Trainspotting”.

Noche de covers

Hubo muchos covers el sábado en el Corona. Twenty One Pilots mostró un video con un saludo de Jack White, de The White Stripes, antes de interpretar “Seven Nation Army” e incluyeron un fragmento de “Stolen Dance” de Milky Chance en “One Way”.

“Where Is My Mind?” de Pixies sonó dos veces, en el concierto de Pierce The Veil y con los canadienses de Mother Mother, quienes también se lucieron con “In Bloom” de Nirvana a la mitad de su canción “Hayloft”.

The Offspring incluyó fragmentos de “Paranoid” de Black Sabbath, “Crazy Train” de Ozzy Osbourne y “Love Story” de Taylor Swift.

El Corona Capital concluirá el domingo con presentaciones de The Strokes, Lola Young y The XX.

FUENTE: AP