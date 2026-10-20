americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump y Vance anunciarán programa para dar dinero a quienes denuncien fraude en el gobierno

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance anunciarán el martes un programa de 25 millones de dólares para alentar al público a denunciar fraude en el gobierno, intensificando un esfuerzo ya existente para poner fin al abuso de programas y fondos federales.

Bajo el Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude (llamado en inglés Fraud Whistleblower Incentive Program, o WHIP), cualquier persona que envíe una pista a fraud.gov que conduzca a una condena por fraude o a una acción federal podrá recibir hasta 30.000 dólares, informó la Casa Blanca. El Departamento de Justicia administrará el programa.

El presidente republicano ha emprendido un esfuerzo agresivo para eliminar el fraude en todo el gobierno. Trump creó en marzo un grupo de trabajo sobre el tema y puso a Vance al frente.

“Cada día, el Grupo de Trabajo del presidente Trump para Eliminar el Fraude está enfocándose en el abuso desenfrenado del dinero de los contribuyentes y dando a los estadounidenses la justicia que merecen. Esta administración tiene tolerancia cero con las personas que desfalcan a los estadounidenses”, manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis.

Durante el acto en el Despacho Oval, Trump entregará un cheque de 10.000 dólares a Nick Shirley, un influencer de derecha que publicó el año pasado un video en el que afirmaba que miembros de la comunidad somalí de Minnesota estaban operando centros de cuidado infantil falsos para cobrar subsidios federales.

El video atrajo la atención del gobierno de Trump y de activistas conservadores, aunque los inspectores señalaron que los centros funcionaban según lo previsto. Luego se produjeron investigaciones, registros y arrestos.

En julio, una mujer, Fahima Mahamud, se declaró culpable de fraude electrónico y de conspiración para defraudar al gobierno al presentar solicitudes infladas de reembolso por comidas que supuestamente se sirvieron a niños en su centro de cuidado infantil, según el Departamento de Justicia.

La Casa Blanca afirma que Mahamud aparecía en el video de Shirley.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, habla con los reporteros en la Sala de Prensa James Brady, el martes 13 de octubre de 2026, en Washington. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump despide a Katie Zacharia de la Casa Blanca tras una semana de polémicas por sus credenciales

Por Redacción América Noticias Miami
repartidora cubana de amazon lanza un paquete y se vuelve viral: si esta roto, llama a amazon

REPARTIDORA CUBANA DE AMAZON LANZA UN PAQUETE Y SE VUELVE VIRAL: "Si está roto, llama a Amazon"

Por Redacción América Noticias Miami
alarma total: trump podria utilizar la madre de todas las bombas contra iran

ALARMA TOTAL: TRUMP podría utilizar la "madre de todas las bombas" contra Irán

Por Redacción América Noticias Miami
alarma: el costo de vida golpea a trump y a los republicanos.. la extrema izquierda toma ventaja

ALARMA: El costo de VIDA golpea a Trump y a los republicanos.. LA EXTREMA IZQUIERDA TOMA VENTAJA

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

ALARMA PARA CUBANOS: USCIS aprobó solo 139 residencias por Ley de Ajuste y rechazó otras 447

ALARMA PARA CUBANOS: USCIS aprobó solo 139 residencias por Ley de Ajuste y rechazó otras 447

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

TENSIÓN EN LA ONU: diplomáticos cubanos gritan contra opositores y chocan con EEUU en acto sobre derechos humanos

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

¡DÍAZ-CANEL SALE EN DEFENSA DE RAÚL CASTRO! Estalla contra Florida tras la orden de arresto

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

Juez de Miami ordena el ARRESTO de dictador Raúl Castro por derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996

El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter