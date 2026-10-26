americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Trump y Rubio planean visitar en Texas un petrolero con crudo venezolano

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio tienen previsto mostrar el martes un petrolero recién llegado a Estados Unidos, cargado con crudo venezolano destinado a ser procesado en refinerías de Texas, según un asesor del Congreso y dos funcionarios federales.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sube a su avión el jueves 8 de octubre de 2026, en el aeropuerto de Lisboa. (AP Foto/Mark Schiefelbein, foto compartida)
El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sube a su avión el jueves 8 de octubre de 2026, en el aeropuerto de Lisboa. (AP Foto/Mark Schiefelbein, foto compartida) AP

La visita a Port Arthur, Texas, se llevará a cabo el mismo día en que Trump hará campaña en el estado a favor de candidatos republicanos para las elecciones de mitad de mandato.

El presidente tiene mítines programados en Corpus Christi y Lubbock. Trump intenta apuntalar el apoyo a Ken Paxton, candidato al Senado federal, quien está enfrascado en una reñida contienda con el candidato demócrata James Talarico.

No está claro si Rubio —quien también es asesor de seguridad nacional de Trump— participará en algún acto de campaña. Pero es la primera vez que acompaña a Trump en la carretera mientras el presidente recorre el país en una gira de mítines.

Los dos funcionarios federales y el asesor del Congreso hablaron a condición de guardar el anonimato para poder abordar los planes de Rubio antes de que se anuncien públicamente.

Es muy inusual que el principal diplomático del país participe en viajes de campaña. El viaje de Rubio sería el ejemplo más reciente de cómo en el segundo mandato de Trump se han desdibujado las líneas entre el ejercicio del gobierno y la campaña electoral. El secretario de Justicia Todd Blanche ya ha estado apareciendo en mítines junto a candidatos republicanos.

Rubio se postuló previamente para presidente en 2016 y es considerado un aspirante destacado para 2028. No ha dicho si se postulará, y ha realizado pocas actividades políticas desde que se convirtió en secretario de Estado.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
mike hammer se reune con jefe del comando sur en medio de la presion de trump sobre cuba: mucho de que hablar

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: "Mucho de qué hablar"

Por Redacción América Noticias Miami
¡buques de eeuu frente a cuba? trump plantea una escala naval tras iran y pone a rubio al frente
ULTIMA HORA

¡BUQUES DE EEUU FRENTE A CUBA? Trump plantea una escala naval tras Irán y pone a Rubio al frente

Por Redacción América Noticias Miami
El sello del FBI en el podio previo a una conferencia de prensa en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane)

Acusan a dos exfuncionarios de FBI de mentir sobre laptop de Hunter Biden

Destacados del día

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: Mucho de qué hablar

MIKE HAMMER SE REÚNE CON JEFE DEL COMANDO SUR EN MEDIO DE LA PRESIÓN DE TRUMP SOBRE CUBA: "Mucho de qué hablar"

HARRY KANE GANA EL BALÓN DE ORO 2026: de su salida del Tottenham a conquistar la gloria mundial con el Bayern Múnich

HARRY KANE GANA EL BALÓN DE ORO 2026: de su salida del Tottenham a conquistar la gloria mundial con el Bayern Múnich

ICE detiene a cubano condenado por tráfico de metanfetamina en Miami y prepara su posible deportación

ICE detiene a cubano condenado por tráfico de metanfetamina en Miami y prepara su posible deportación

Miami-Dade investiga combustible enviado a CIMEX: Dariel Fernández advierte que revocará licencias comerciales

Miami-Dade investiga combustible enviado a CIMEX: Dariel Fernández advierte que revocará licencias comerciales

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla ante sus seguidores durante una protesta contra el presidente, Nicolás Maduro, en Caracas, Venezuela, el 9 de enero de 2025, en la víspera de su toma de posesión para un tercer mandato. (AP Foto/Ariana Cubillos)

María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi diez meses y anuncia: «Estoy aquí, con ustedes»

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter