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Trump vuelve a Texas en un impulso clave para mantener el estado en manos de los republicanos

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump estará acompañado el martes por uno de sus posibles sucesores, mientras intenta mantener a Texas, que no ha elegido a un demócrata para un cargo estatal en 32 años, en la columna republicana en las elecciones de mitad de mandato de la próxima semana.

ARCHIVO - El fiscal general de Texas y candidato republicano al Senado, Ken Paxton, sonríe mientras el vicepresidente JD Vance habla en un mitin de campaña en el Aeropuerto Regional Tyler Pounds en Tyler, Texas, el martes 13 de octubre de 2026. (Saul Loeb/Pool Foto vía AP, Archivo)
ARCHIVO - El fiscal general de Texas y candidato republicano al Senado, Ken Paxton, sonríe mientras el vicepresidente JD Vance habla en un mitin de campaña en el Aeropuerto Regional Tyler Pounds en Tyler, Texas, el martes 13 de octubre de 2026. (Saul Loeb/Pool Foto vía AP, Archivo) AP

El presidente se presentará en Corpus Christi y Lubbock en su esfuerzo por impulsar la competitiva campaña al Senado del republicano Ken Paxton contra el demócrata James Talarico.

El secretario de Estado Marco Rubio planea ayudar a Trump a presentar un petrolero recién llegado, lleno de crudo venezolano, para ser procesado en refinerías de Texas, según un asesor del Congreso y dos funcionarios de Estados Unidos que hablaron bajo condición de anonimato para comentar la agenda de Rubio antes de un anuncio público.

Los actos marcan la tercera gira de Trump por Texas desde que celebró en septiembre una convención de mitad de mandato sin precedentes en Dallas, una señal de la importancia que le da a un estado que, durante décadas, ha sido un bastión republicano.

Sin embargo, Talarico ha logrado que la contienda se vuelva competitiva, aprovechando un entorno político difícil para los republicanos y el historial de problemas éticos y legales de Paxton.

Talarico planea realizar actos el martes en Midland, Amarillo y Lubbock.

No está claro si Rubio, quien también se desempeña como asesor de seguridad nacional de Trump, participaría en algún acto de campaña. Pero es la primera vez que sale de gira con Trump mientras el presidente recorre el país haciendo mítines.

Rubio se postuló previamente para presidente en 2016 y se le considera una de las principales figuras con proyección para 2028. No ha dicho si se postulará, y sus actividades políticas han sido limitadas desde que se convirtió en secretario de Estado.

Otro destacado aspirante republicano para 2028, el vicepresidente JD Vance, ha estado más activo en la campaña, con paradas en Montana y Kansas y una gira por Michigan el martes.

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El periodista de The Associated Press Matthew Lee en Washington contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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