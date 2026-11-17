El presidente Donald Trump a su llegada al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino para asistir a la 49na edición de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el martes 17 de noviembre de 2026, en Manila, Filipinas. (Jam Sta Rosa/Pool Foto vía AP) AP

Trump ha dado señales de que quiere adoptar un enfoque improvisado durante su estancia en Shenzhen, China, el moderno centro de la tecnología que recibirá a jefes de Estado para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés). Es una apuesta a que su estilo de diplomacia basado en las relaciones personales pueda crear algún tipo de legado para reconfigurar los asuntos mundiales en los últimos dos años de su gobierno.

El mandatario estadounidense destacó que planea hablar con Xi y Putin sobre límites en los arsenales nucleares y el fin de la guerra en Ucrania, la cual comenzó en 2022 con la invasión de Rusia. Los analistas no anticipan avances significativos a pesar del carácter sin precedentes de la reunión.

Antes del viaje, algunos de los asesores de Trump habían dicho a los periodistas que la guerra en Ucrania no formaría parte de la reunión trilateral. Aun así, el presidente afirmó el martes que la muerte de decenas de miles de soldados rusos al mes había creado una oportunidad para resolver el conflicto.

“Creo que estamos muy cerca de lograrlo”, dijo Trump. “Vamos a tener una buena reunión sobre eso”.

Pero la estadía de Trump en Asia se ha visto afectada por una serie de interrupciones en algunos servicios digitales en Estados Unidos, generando preocupación sobre la capacidad de la población en diversos aspectos, desde revisar su correo electrónico, hasta tomar vuelos o mantener seguras sus cuentas bancarias.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró el miércoles en Manila que no hay “ninguna evidencia” de que las interrupciones estén conectadas entre sí o vinculadas a naciones rivales, hackers o delincuentes.

Trump también insinuó la posibilidad de una reunión privada con Putin y un encuentro por separado con el mandatario norcoreano Kim Jong Un, aunque ninguno de los dos eventos ha sido confirmado.

“No lo sé, pero lo haría. Si está disponible, lo haría”, respondió Trump el martes cuando se le preguntó si se encontraría con Putin al margen de la cumbre.

“Veremos qué pasa”, dijo Trump sobre la posibilidad de reunirse con Kim, cuyo arsenal nuclear es una amenaza para Estados Unidos y sus aliados en Japón y Corea del Sur. Añadió que al mandatario norcoreano le gustaría reunirse.

Rubio aclaró el miércoles que Trump hablaba “en serio” sobre reunirse con Kim como una forma de resolver las tensiones con Corea del Norte.

“Ahora bien, puede que eso no sea posible, y no les estoy diciendo que vaya a haber una reunión mañana”, dijo Rubio. “Sólo digo que el presidente está dispuesto a reunirse y discutir, como lo hizo durante su primer mandato”.

Trump podría reunirse con Imelda Marcos

El presidente de Estados Unidos comienza su día en Manila, capital de Filipinas, donde podría sostener un breve reencuentro con Imelda Marcos, la ex primera dama, cuyo hijo es el actual presidente. Trump almorzará con el presidente Ferdinand Marcos Jr. en el Palacio Presidencial de Malacañang.

Famosa por su lujosa colección de zapatos, Imelda Marcos conoció a Trump hace décadas en alguna fiesta en la ciudad de Nueva York. Durante el levantamiento de “Poder Popular” de 1986, Ferdinand fue derrocado como líder autoritario de Filipinas. La reunión con Imelda Marcos, de 97 años, depende de la aprobación de sus médicos.

Trump se reunió el martes en Manila con líderes de la alianza del Quad, firmó una declaración comercial con Tailandia y fue honrado en una cena con dignatarios del Sudeste Asiático.

Trump planea partir por la tarde hacia Shenzhen, y se mostró emocionado por la ceremonia de llegada que lo espera.

“Soy el invitado del presidente Xi y me dicen que vamos a tener un aterrizaje bastante especial”, dijo a los periodistas. “Va a ser algo hermoso”.

Trump participará el jueves en la cumbre de la APEC y luego se reunirá con Xi y Putin antes de regresar a Estados Unidos.

La agenda de las reuniones de Trump con Xi y Putin

La perspectiva de que Trump se reúna con dos de los principales rivales geopolíticos de Estados Unidos ha sido motivo de preocupación, debido a que el presidente de Estados Unidos ha sido menos receptivo con aliados históricos de su país, como Canadá y socios europeos de la OTAN.

Su política arancelaria, que tenía como objetivo poner fin al superávit comercial de China, ha hecho poco por detener el avance del mayor fabricante a nivel mundial que, por segundo año consecutivo, habrá exportado 1 billón de dólares más en bienes de lo que importó.

Xi se reunió el martes con el primer ministro canadiense Mark Carney y acordaron reducir aún más sus respectivos aranceles. Carney ha cultivado vínculos económicos más estrechos con China y la Unión Europea en respuesta a las tensas relaciones de su país con Trump, quien ha dicho en ocasiones que quiere convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos.

Las preguntas sobre el manejo de la IA también se ciernen sobre la cumbre. La tecnología es considerada fundamental impulsar un crecimiento económico más acelerado, pero su rápido desarrollo ha planteado riesgos para la seguridad nacional y podría quedar fuera del control humano.

Jensen Huang, un estrecho aliado de Trump en la industria tecnológica, fue destituido recientemente como director ejecutivo de Nvidia después de admitir una relación extramarital con una mujer que presuntamente sería una agente del gobierno chino. Beijing ha negado que ella sea una espía, pero el romance generó inquietud sobre la manera en que China ha tenido acceso a chips informáticos de Nvidia para desarrollar sus propios modelos de IA que compiten con los de Estados Unidos.

Al preguntarle esta semana por qué Estados Unidos no había sido más agresivo al momento de cortar el acceso de China a chips informáticos avanzados, Trump respondió que había diferencias de opinión dentro de su gobierno y que “tenemos una muy buena relación con China, y no los quieres ofender”.

Tanto Rusia como China han brindado apoyo a Irán después de que Trump inició una guerra contra la República Islámica en febrero con el fin de frenar el desarrollo de armas nucleares en ese país. El conflicto ha provocado un aumento en la inflación y una desaceleración en el crecimiento global, ya que los precios de la energía han oscilado en respuesta a cada escalada y cada pausa en las hostilidades.

Trump ha dicho que pretende tocar el tema de la guerra en Irán y de los esfuerzos para reducir los arsenales nucleares. Afirmó que no planea mencionar a Taiwán, una isla autónoma que China reclama como propia. Taiwán es el principal fabricante de chips informáticos avanzados, incluidos los diseñados por empresas de Estados Unidos.

Aun así, Trump anticipa que Xi lo presionará sobre la soberanía de Taiwán.

“Estoy seguro de que saldrá a relucir el tema”, dijo Trump. “Yo no tendré que plantearlo”.

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Price informó desde Manila.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP