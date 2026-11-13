Atentados en Rusia matan a oficial militar y hieren a asesor del ex primer ministro ucraniano

Agentes revisan un automóvil dañado en una explosión, en Moscú, el viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov) AP

La explosión alcanzó un automóvil conducido por Sergei Zavorotnyi, quien anteriormente trabajó como asesor del ex primer ministro Mykola Azarov, según la Comisión de Investigación de Rusia. Zavorotnyi fue hospitalizado con heridas, añadió la Comisión.

No identificó a posibles sospechosos, a la espera de una investigación penal.

Azarov se desempeñó como primer ministro bajo el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych, quien fue obligado a dejar el cargo por manifestantes y huyó a Rusia en febrero de 2014.

Azarov, que también vive en Rusia, declaró a la televisión estatal que estaba “conmocionado” por el ataque que dejó a su exasesor gravemente herido. Señaló que cree que Zavorotnyi fue atacado por sus críticas a las autoridades ucranianas.

El canal ruso REN TV reportó que perdió el brazo izquierdo, sufrió múltiples otras lesiones y quedó en coma tras la explosión.

Zavorotnyi, de 72 años, había trabajado como periodista para el diario ruso Komsomolskaya Pravda antes de convertirse en asesor de Azarov. Escribió un libro sobre la destitución de Yanukovych y dirigía un medio en línea crítico de las autoridades ucranianas.

La Comisión Selecta de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, en un informe sobre la interferencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016, identificó a Zavorotnyi como un oficial del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.

Un militar murió en San Petersburgo el jueves por una bomba en su vehículo, según la Comisión de Investigación. No identificó a la víctima ni indicó quién podría estar detrás del atentado.

El medio Fontanka publicó que la víctima era un coronel y que una bomba en su automóvil explotó cuando conducía. Afirmó que el explosivo utilizado en el ataque había sido trasladado por aire a través de la frontera desde Ucrania hacia Rusia en un globo y ocultado antes de ser recogido y usado en el atentado.

El artefacto fue colocado por instrucciones de la agencia de espionaje de Ucrania por un hombre que había conseguido trabajo en una tienda de comestibles cerca del edificio de apartamentos donde vivía la víctima, indicó Fontanka. Sostuvo que el hombre huyó de Rusia inmediatamente después del ataque.

Otros medios rusos en línea reportaron que la víctima del atentado en San Petersburgo era un alto oficial de la Fuerza Aérea.

Las autoridades ucranianas no han comentado ninguno de los dos atentados.

Se han registrado una serie de atentados con bombas y tiroteos en Rusia dirigidos contra personas involucradas en los combates en Ucrania. Moscú ha culpado a Kiev por los ataques.

Kiev se ha atribuido la responsabilidad de algunos ataques dentro de Rusia. El servicio de seguridad SBU de Ucrania reveló en diciembre de 2024 que había orquestado la muerte del teniente general Igor Kirillov, quien encabezaba las fuerzas de protección nuclear, biológica y química del ejército ruso.

Kirillov murió por el estallido de una bomba escondida en una motoneta fuera de su edificio de apartamentos en Moscú, un día después que el servicio de seguridad de Ucrania presentara cargos penales en su contra.

Una bomba destrozó un restaurante de lujo en el centro de Moscú en agosto de este año, matando a cinco personas, incluido el autor del atentado, e hiriendo a unas 20 más, en lo que el alcalde calificó como un “brutal acto terrorista”. Medios rusos afirmaron que el atentado tenía como objetivo al coronel general Alexander Chaiko, quien dirigió las tropas que realizaron un fallido intento de asaltar la capital ucraniana, Kiev, en 2022 y posteriormente fue nombrado jefe de la Fuerza Aérea.

Más tarde ese mes, el director de una fábrica rusa de drones resultó gravemente herido y su conductor murió por una bomba colocada en su automóvil justo a las afueras de Ekaterimburgo, en los montes Urales. También en agosto, un militar murió y su esposa resultó herida por un coche bomba en las afueras de San Petersburgo.

Un militar fue baleado y herido en septiembre en la ciudad de Engels, en la región rusa de Sarátov, donde se encuentra una importante base de bombarderos de largo alcance.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP