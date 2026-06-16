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Trump traslada facultades del Departamento de Educación a otras entidades

WASHINGTON (AP) — La administración del presidente Donald Trump está desmantelando aún más el Departamento de Educación, al trasladar la supervisión de la educación especial y los derechos civiles a otras agencias.

La sede del Departamento de Educación de Estados Unidos, en Washington, el 3 de diciembre del 2024. (AP foto/Jose Luis Magana)
La sede del Departamento de Educación de Estados Unidos, en Washington, el 3 de diciembre del 2024. (AP foto/Jose Luis Magana) AP

El Departamento de Justicia se encargará de los derechos civiles en la educación, mientras que el Departamento de Salud y Servicios Humanos supervisará la educación especial. La administración Trump hizo el anuncio el martes.

El Departamento de Justicia también asumirá el trabajo de proteger la privacidad de los estudiantes y brindará a las escuelas cierta capacitación y ayuda de asesoría.

Trump hizo campaña con la promesa de cerrar el Departamento de Educación, jurando “devolver la educación a los estados, donde corresponde”. Aunque solo el Congreso puede cerrar el departamento, la secretaria de Educación Linda McMahon, multimillonaria y exdirectora ejecutiva de World Wrestling Entertainment, ha suscrito acuerdos con otras agencias federales para que se encarguen de gran parte del trabajo de su cartera.

El Departamento de Educación ya ha transferido algunos de sus programas mediante 10 acuerdos internos anteriores, pero las agencias incluidas en el anuncio del martes —la Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación y la Oficina de Derechos Civiles— estaban entre las más observadas.

La Oficina de Servicios de Educación Especial y Rehabilitación administra miles de millones de dólares en subvenciones y supervisa el cumplimiento de los estados con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. La Oficina de Derechos Civiles investiga denuncias de discriminación en las escuelas y universidades del país.

Rachel Gittleman, presidenta del sindicato que representa a los empleados del departamento, denunció que la decisión creará caos para familias, estudiantes y escuelas.

“Esto dejará a nuestros estudiantes y familias más vulnerables, que han sido excluidos de nuestro sistema educativo, sin los servicios que necesitan y sin protección cuando enfrenten discriminación”, declaró Gittleman en un comunicado.

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La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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