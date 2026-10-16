Trump suspende la aplicación de las nuevas sanciones contra Rusia que promulgó recientemente

El presidente Donald Trump habla durante una cena en su club Mar-a-Lago, el viernes 16 de octubre de 2026, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

El mandatario firmó personalmente la legislación apenas el mes pasado, y tomó la nueva decisión apenas dos días antes de la fecha límite establecida en la propia ley para su implementación. Con la norma, que lleva el nombre del fallecido senador Lindsey Graham, se pretendía frenar con mayor rapidez el flujo de recursos financieros que alimenta la guerra contra Ucrania.

La decisión inesperada de Trump llega una semana después de que sorprendiera al anunciar que Estados Unidos había acordado comprar diésel a Rusia para intentar reducir los precios mundiales de la energía, pese a que eso podría perjudicar a Ucrania en su guerra contra Moscú.

Una encuesta de la AP y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, publicada el 1 de octubre, encontró que los estadounidenses desaprueban la gestión del presidente en la guerra contra Irán y lo responsabilizan por los precios más altos. Los índices de aprobación de Trump han caído a niveles cercanos a mínimos históricos, y crece la presión mientras los republicanos intentan mantener el control de ambas cámaras del Congreso tras las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Graham, un aliado cercano y amigo del presidente, acababa de regresar de Ucrania cuando murió inesperadamente en julio . Había abogado por sanciones más estrictas de Estados Unidos contra Rusia como una forma de presionarla para que pusiera fin a la guerra contra Kiev.

Sus colegas en el Congreso respondieron con apoyo bipartidista tras su muerte, y Trump estampó su firma en la legislación... pero el viernes cambió de opinión.

El paquete pretendía privar al presidente ruso Vladímir Putin de los recursos que Moscú necesita para continuar su guerra contra Ucrania tras invadir a su vecino hace más de cuatro años. El proyecto de ley, también redactado por el senador demócrata Richard Blumenthal, se enfocaba en sancionar a funcionarios rusos, a bancos y a una flota clandestina de petroleros que mantiene en movimiento la energía rusa.

Además le ordenaba a Trump imponer aranceles de hasta el 100% a los cinco principales importadores de petróleo o gas natural rusos, con una excepción para los países que importan menos del 15% de las exportaciones de gas natural de Rusia y han tomado medidas significativas para reducir esas importaciones.

Poco después del anuncio de la suspensión de las sanciones, el representante demócrata Don Beyer señaló en redes sociales que él y otros habían “advertido” que Trump podría tomar una decisión así. El veterano congresista, que se pronunció contra el proyecto mientras se debatía, instó al Congreso a “arreglar esta ley defectuosa para impedir que Trump capitule ante Putin y garantizar que ella realmente apoye a Ucrania”.

La Casa Blanca no explicó de momento cómo la pausa de las sanciones respondía al interés nacional. La decisión se publicó en el sitio web de la Casa Blanca ya tarde en la noche, y la notificación indicó que el informe en el que se explicaba la decisión había sido presentado al Congreso.

Trump ha arremetido cada vez más contra el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, a quien culpa de no haber alcanzado un acuerdo con Putin para poner fin a los combates.

El gobierno de Trump se había mantenido mayormente en silencio desde que amplias mayorías en la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el proyecto de ley tras la repentina muerte de Graham. Zelenskyy había animado a los legisladores a aprobarlo.

Trump tomó su nueva medida tras alcanzar un acuerdo con Putin sobre el diésel

El presidente tomó su nueva medida después de que la semana pasada anunciara que había alcanzado un acuerdo con Putin.

Trump indicó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel, seguidas por otras 500.000 toneladas en noviembre y 1 millón de toneladas “inmediatamente después”. Tras eso, Moscú entregará otras 3 millones de toneladas “en un corto período de tiempo”, escribió.

El hecho de que Trump haya cerrado un acuerdo de diésel con Putin ha sido duramente criticado tanto por republicanos como por demócratas, quienes sostienen que ayudará a Rusia a continuar la guerra contra Ucrania sin representar una diferencia en los precios mundiales del combustible, que se mantienen elevados principalmente debido a la guerra de Washington contra Irán.

Mientras tanto, las sanciones que Trump ha suspendido también se habían convertido en un eje central de campaña para la senadora Darline Graham, hermana del fallecido senador, a quien se le asignó completar los meses restantes del mandato que él tenía. Ahora se está postulando para reemplazarlo en el Senado de manera más permanente.

Tras la firma del proyecto por parte de Trump, Darline Graham expresó en un comunicado: “Ojalá Lindsey estuviera aquí para celebrar este día histórico”. En un debate previamente esta semana con la candidata demócrata Annie Andrews, Graham —quien cuenta con el respaldo de Trump y se prevé que haga campaña con él en Carolina del Sur la próxima semana— comentó que se había sentido “muy orgullosa” de ayudar a que se aprobara la medida.

Sin embargo, reconoció que le correspondía al presidente decidir cómo implementarla.

“Le da al presidente herramientas que puede usar, si así lo decide, para poner fin a la guerra mediante sanciones económicas”, afirmó Graham el domingo durante un debate en Columbia. “Así que depende de él si quiere usarla o si quiere usar otra cosa, pero creo que el propósito es bajar los precios de la gasolina y, en última instancia, poner fin a la guerra. Y cuando la guerra termine, los precios de la gasolina bajarán”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP