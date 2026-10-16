¡INCENDIO EN TERMOELÉCTRICA EN CUBA! Santa Cruz pierde una unidad y se agrava la crisis eléctrica

Un incendio de grandes proporciones en la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, ubicada en Santa Cruz del Norte, Mayabeque, provocó este viernes 16 de octubre la salida de servicio de su unidad 1 y agravó la crisis energética que atraviesa Cuba , donde la disponibilidad de generación eléctrica cayó a apenas 740 megavatios (MW) durante las primeras horas de la mañana.

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) confirmó el siniestro a través de sus canales oficiales y anunció que unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a la instalación para combatir las llamas.

Impresionantes imágenes del incendio ahora en la unidad de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque. Se agrava la situación eléctrica en Cuba. pic.twitter.com/Nrz1pb3QPZ

Según la información publicada por el medio estatal Cubadebate, el incendio comenzó a las 6:55 de la mañana , obligando a desconectar inmediatamente la unidad generadora afectada.

El incidente se produjo cuando el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ya enfrentaba numerosas averías y mantenimientos en otras centrales termoeléctricas del país.

Las previsiones oficiales anticipan una jornada especialmente complicada: para el horario de máxima demanda se calcula un déficit de 2.160 MW y una afectación de hasta 2.190 MW , lo que podría traducirse en apagones prolongados en gran parte del territorio nacional.

La UNE informó que el fuego se declaró en la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, una instalación estratégica para la generación eléctrica en el occidente cubano.

“El cuerpo de bomberos se encuentra en el lugar trabajando en la extinción del siniestro. Se ampliará”, señaló la empresa estatal en Facebook.

La salida de servicio de la unidad se produjo inmediatamente después de detectarse el incendio.

Hasta el momento del reporte inicial, las autoridades no habían precisado qué provocó el fuego, cuáles fueron los daños materiales ni cuánto tiempo podría permanecer fuera de funcionamiento la instalación.

Tampoco se había divulgado información oficial sobre posibles trabajadores lesionados.

La ausencia de esos datos impide establecer todavía la magnitud definitiva del siniestro y sus consecuencias técnicas.

Sistema eléctrico cubano cae a solo 740 MW de disponibilidad

El incendio ocurre en uno de los momentos más críticos del sistema eléctrico cubano durante 2026.

De acuerdo con el parte oficial, la situación registrada durante la mañana era la siguiente:

Disponibilidad de generación: 740 MW.

Demanda eléctrica: 2.260 MW.

Afectación reportada: 1.540 MW.

Estas cifras muestran que la capacidad disponible estaba muy por debajo de las necesidades de consumo del país.

La diferencia entre generación y demanda obliga a la UNE a mantener interrupciones del servicio eléctrico para evitar un desequilibrio mayor del sistema.

El déficit de generación no se debe exclusivamente al incendio de Santa Cruz, sino a la combinación de múltiples unidades fuera de servicio, mantenimientos y limitaciones técnicas.

UNE pronostica apagones de hasta 2.190 MW durante la noche

El escenario previsto para el horario pico de este viernes resulta todavía más complicado.

Según la Unión Eléctrica, la demanda nacional podría alcanzar los 2.900 MW, mientras que la disponibilidad se mantendría en aproximadamente 740 MW si no se producen cambios importantes.

Esto dejaría un déficit calculado de 2.160 MW.

La UNE estima una afectación de hasta 2.190 MW durante el período de máxima demanda.

La afectación prevista puede diferir ligeramente del déficit de capacidad por las condiciones operativas y los criterios utilizados en la planificación del servicio.

De cumplirse las proyecciones, una proporción considerable de la demanda nacional no podría ser atendida simultáneamente.

Las cifras corresponden a pronósticos y pueden variar si se recuperan unidades o se producen nuevas averías.

Guiteras, Felton y Renté también presentan unidades fuera de servicio

El incendio en Santa Cruz se suma a un panorama de averías simultáneas en varias de las principales termoeléctricas de Cuba.

Según el parte oficial, entre las unidades fuera de servicio se encontraban:

CTE Santa Cruz, Mayabeque: unidades 1 y 2.

CTE Antonio Guiteras, Matanzas: su unidad generadora.

CTE Felton, Holguín: unidad 2.

CTE Renté, Santiago de Cuba: unidades 3 y 6.

Además, otras tres unidades permanecían en mantenimiento programado en distintas instalaciones.

La coincidencia de tantas indisponibilidades limita considerablemente las posibilidades de recuperación inmediata del Sistema Electroenergético Nacional.

Cuba ya sufría apagones durante las 24 horas antes del incendio

La situación energética del país era crítica incluso antes del siniestro ocurrido este viernes.

La UNE reconoció que durante el jueves 15 de octubre el servicio eléctrico permaneció afectado por déficit de generación durante las 24 horas.

La máxima afectación llegó a 2.094 MW a las 7:30 de la noche, una cifra que superó las previsiones iniciales de la empresa estatal.

Según el parte oficial, el deterioro estuvo relacionado con fallas en las unidades 3 y 4 de la termoeléctrica de Cienfuegos y en la unidad 2 de Santa Cruz.

El incendio de la unidad 1 de esta última planta añadió una nueva dificultad a un sistema que ya operaba con un margen extremadamente reducido.

La termoeléctrica de Santa Cruz acumula averías durante 2026

La Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna ha registrado varias interrupciones durante el año.

En febrero, la unidad 1 salió de servicio debido a una avería.

Posteriormente, en abril y mayo, presentó problemas relacionados con el sistema de regulación de la turbina.

En julio, la unidad 2 también sufrió una interrupción por un poro detectado en el economizador.

Aquella avería ocurrió en una jornada en la que también se reportaron problemas en una unidad de la termoeléctrica de Cienfuegos.

La repetición de estas fallas refleja las dificultades operativas que enfrenta la generación termoeléctrica cubana.

Sin embargo, todavía no existe información técnica suficiente para determinar si el incendio de este viernes está relacionado con las averías anteriores.

¿Qué importancia tiene la central de Santa Cruz para Cuba?

La Central Termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, ubicada en Santa Cruz del Norte, fue concluida en 1991 y utiliza tecnología de origen soviético.

La instalación dispone de tres unidades generadoras y una capacidad instalada conjunta de aproximadamente 295 MW.

Su operación resulta relevante para el abastecimiento eléctrico del occidente cubano y para la estabilidad del sistema nacional.

Una de sus características es el empleo de crudo producido en Cuba.

Según estimaciones citadas en reportes sobre la instalación, esa utilización de petróleo nacional permite evitar importaciones de combustible valoradas en aproximadamente 400.000 dólares diarios.

No obstante, la capacidad instalada de una central no equivale necesariamente a la energía que puede producir en un momento determinado, especialmente cuando existen averías o restricciones operativas.

Ocho colapsos totales del sistema eléctrico cubano en 2026

La nueva emergencia ocurre después de un año marcado por frecuentes interrupciones del suministro eléctrico.

Según los antecedentes recogidos en el reporte, Cuba acumula ocho desconexiones totales del Sistema Electroenergético Nacional durante 2026.

La más reciente ocurrió el 18 de septiembre.

A estos colapsos generales se suman las interrupciones diarias provocadas por el déficit de capacidad de generación.

En numerosas localidades se han reportado apagones que superan las 20 horas continuas.

Las dificultades afectan la conservación de alimentos, el bombeo de agua, los servicios de transporte y el funcionamiento de actividades económicas.

El deterioro de las centrales termoeléctricas, las restricciones de combustible y la falta de recursos para mantenimiento forman parte de los problemas estructurales del sector energético.

¿Cuánto tiempo estará fuera de servicio la unidad incendiada?

Hasta el momento del primer comunicado, la UNE no había ofrecido una fecha estimada para la reincorporación de la unidad 1 de Santa Cruz.

La duración de la parada dependerá de la magnitud de los daños y de las inspecciones técnicas que puedan realizarse después de controlar el incendio.

Los especialistas deberán determinar si el fuego afectó componentes esenciales para la generación eléctrica.

También será necesario evaluar las condiciones de seguridad antes de autorizar cualquier proceso de recuperación.

Sin un informe técnico oficial, no es posible establecer si la reparación requerirá horas, días o un período más prolongado.

Millones de cubanos enfrentan otra jornada de apagones prolongados

La salida de servicio de la unidad 1 de Santa Cruz aumenta la presión sobre un sistema eléctrico que ya presentaba un déficit severo.

Con apenas 740 MW disponibles durante la mañana y una demanda prevista de 2.900 MW para el horario nocturno, la UNE anticipa afectaciones de hasta 2.190 MW.

La magnitud del déficit apunta a una jornada de interrupciones prolongadas en numerosas regiones del país.

El incendio en la termoeléctrica de Santa Cruz constituye un nuevo golpe para la generación eléctrica cubana, mientras las autoridades todavía no han informado las causas del siniestro ni el tiempo necesario para recuperar la unidad afectada.

La evolución de la emergencia y la posible reincorporación de otras centrales serán determinantes para conocer el alcance de los apagones durante las próximas horas.

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