Trump, en sus propias palabras, sobre gasolina y energía desde que inició la guerra con Irán

Los precios del diésel y la gasolina aparecen exhibidos en una estación de servicio en Filadelfia, el viernes 23 de octubre de 2026. (Foto AP/Matt Rourke) AP

Los precios bajos de la gasolina fueron una promesa clave de campaña durante la segunda postulación presidencial de Trump. Pero la crisis energética provocada por la guerra lo ha llevado a buscar soluciones y a prometer que las cosas mejorarán.

El costo del petróleo crudo —el principal ingrediente de la gasolina y también del diésel— ha sido volátil, al tiempo que los mercados y los consumidores sufren sacudidas por la incertidumbre sobre el futuro de la guerra. Al mismo tiempo, los hogares sienten más presión, con las preocupaciones por el costo de vida en lo más alto de la lista para muchos votantes de cara al Día de las Elecciones, el 3 de noviembre.

Hasta el lunes, el promedio nacional por un galón de gasolina regular era de 4,29 dólares, frente a 2,98 dólares antes de la guerra. El diésel superó los 6 dólares el mes pasado —un récord— y ahora se ubica en un promedio de 6,35 dólares por galón, frente a 3,76 dólares en febrero.

Trump ha afirmado repetidamente que el combustible más caro es un precio pequeño a pagar por la guerra, que describe como necesaria para impedir que Irán obtenga un arma nuclear. También sigue culpando a su predecesor, el expresidente Joe Biden, de los problemas económicos del país. Y el presidente ha intentado presentar el apretón petrolero mundial como una buena noticia para la producción de Estados Unidos.

“Estamos ganando una maldita fortuna”, dijo Trump a sus simpatizantes en un mitin de campaña en Georgia durante el fin de semana.

Así es como han cambiado las opiniones de Trump sobre la gasolina, el petróleo y otros costos de energía desde que comenzó la guerra.

24 de febrero: Los precios de la gasolina están “bajando rápido”

Trump se jactó de los precios de la gasolina en su discurso del Estado de la Unión de 2026, apenas unos días antes de unirse a Israel para lanzar los ataques del 28 de febrero contra Irán.

“La gasolina, que alcanzó un pico de más de 6 dólares por galón en algunos estados bajo mi predecesor y que, francamente, fue un desastre, ahora está por debajo de 2,30 dólares por galón en la mayoría de los estados, y en algunos lugares a 1,99 dólares por galón”, afirmó. “Y cuando visité el gran estado de Iowa hace apenas unas semanas, incluso vi 1,85 dólares por galón de gasolina, el nivel más bajo en cuatro años, y bajando rápido”.

EL PRECIO EN LA GASOLINERA: Los precios de la gasolina promediaban 2,95 dólares por galón a nivel nacional, unos 19 centavos más baratos que un año antes.

12 de marzo: “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”

Trump vio un lado positivo cuando los precios del petróleo se dispararon a menos de dos semanas de iniciada la guerra.

“Estados Unidos es, por mucho, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, publicó en su red social Truth Social.

EL PRECIO DEL PETRÓLEO: El crudo Brent costaba más de 100 dólares por barril, frente a unos 70 dólares en 2025.

29 de junio: “¡Los minoristas de gasolina deben bajar sus precios, INMEDIATAMENTE!”

Al tiempo que los costos del petróleo se enfriaban en medio de esperanzas de paz a comienzos del verano, Trump expresó frustración porque los precios de la gasolina no estaban bajando más rápido.

“Están demasiado altos considerando que el petróleo ahora está a 68 dólares el barril, y va a la baja”, publicó en redes sociales. “¡Los minoristas deben reaccionar rápidamente a esta declaración, y hacer lo que saben que es correcto: BAJEN SU PRECIO PARA NUESTRO GRAN PUEBLO ESTADOUNIDENSE! No habrá especulación de precios, lo cual es totalmente ilegal. ¡Si los minoristas no hacen esto, se avecinan grandes problemas!”

EL PRECIO EN LA GASOLINERA: El promedio nacional de la gasolina era de 3,86 dólares por galón —por debajo de más de 4,50 dólares en mayo, pero aún unos 67 centavos más caro que un año antes.

1 de julio: Los precios “pronto volverán” a mínimos históricos

Antes del feriado del 4 de julio, Trump afirmó que se avistaban precios más bajos de la gasolina.

“Tal como prometí, los precios del petróleo se están desplomando RÁPIDO, y los precios de la gasolina en la bomba también están bajando, pero no tan rápido como deberían”, escribió en internet, cuando anticipaba descuentos en algunas estaciones de “Freedom Fuel” cerca de Filadelfia. “Los precios de la gasolina pronto volverán a los precios mínimos récord que los estadounidenses disfrutaban en la bomba antes de nuestra muy exitosa ‘excursión’ en Irán”.

EL PRECIO DEL PETRÓLEO: En medio de esperanzas más amplias de paz, el crudo Brent cayó a 71,57 dólares por barril desde sus máximos de tres dígitos.

9 de septiembre: Los precios del petróleo bajarán “justo después” de las elecciones intermedias

A comienzos de septiembre, Trump dijo que no creía que los precios del petróleo se enfriarían antes de las elecciones de mitad de mandato.

“Justo después de la elección, los precios del petróleo van a caer en picada”, aseveró Trump en ese momento. “Creo que va a tardar un poco más que las elecciones intermedias”.

EL PRECIO DEL PETRÓLEO: Cuando los combates volvían a intensificarse, el Brent se disparó por encima de 101 dólares, frente a 66 dólares por barril un año antes.

16 de septiembre: La gasolina más cara es un “precio muy barato a pagar”

En una parada de campaña en Carolina del Norte, Trump siguió restando importancia al aumento de los precios de la gasolina y volvió a describir la guerra como necesaria.

“Está un poco más alto. Es un precio muy barato a pagar por lo que hemos hecho”, expresó Trump. “Recuérdenlo. Es un poco más. Francamente, incluso si fuera mucho más”.

EL PRECIO EN LA GASOLINERA: Los precios de la gasolina promediaban 4,37 dólares por galón, alrededor de 1,18 dólares más caros que en el mismo momento de 2025.

9 de octubre: Los precios del diésel “van a bajar, en cifras récord”

A comienzos de octubre, Trump dijo que cerró un acuerdo para comprar diésel ruso con el fin de contener un repunte en los precios del combustible, lo que marcó un giro drástico respecto de años de presión de Estados Unidos sobre Moscú por su guerra con Ucrania.

También siguió afirmando que Estados Unidos mantenía el control del estrecho de Ormuz, pese a que el tráfico seguía muy por debajo de los niveles previos a la guerra en medio de amenazas de nuevos ataques desde Teherán.

“Entre nuestro CONTROL TOTAL del estrecho de Ormuz, y este gran anuncio sobre la energía rusa, ¡los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo, van a BAJAR, EN CIFRAS RÉCORD, Y RÁPIDO!”, escribió. “Los precios más bajos para los estadounidenses, especialmente nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, son mi mayor prioridad”.

EL COSTO DEL DIÉSEL: El promedio nacional del diésel era de 6,28 dólares por galón, ligeramente por debajo de un máximo de casi 6,53 dólares en septiembre.

19 de octubre: Los agricultores tendrán más alivio “cuando los republicanos ganen”

Trump anunció el más reciente esfuerzo de su gobierno para compensar los elevados costos del diésel: un nuevo programa de alivio de combustible para la cosecha, que, afirmó, proporcionará 8.000 millones de dólares en apoyo para los agricultores.

“Cuando los republicanos ganen, aprobaremos aún más fondos para nuestros agricultores”, declaró Trump en un mitin de campaña en Kansas, donde también le pidió a la multitud que “finjan por favor que estoy en la boleta”.

EL COSTO DEL DIÉSEL: En todo el país, el diésel promediaba alrededor de 6,32 dólares por galón —un 74% más caro que un año antes, cuando el combustible costaba 3,63 dólares por galón.

24 de octubre: “Estamos ganando dinero como este país nunca antes había ganado”

Durante el fin de semana, Trump sostuvo una vez más que la guerra con Irán significa ganancias para el negocio petrolero y gasífero de Estados Unidos, al afirmar que el país “está ganando cientos de miles de millones de dólares por lo que ha pasado en Oriente Medio”.

“Mi gente dijo: ‘Por favor no mencione eso, señor, porque la gente está pagando un poco más alto’”, comentó el presidente en un mitin de campaña en Georgia el sábado, y añadió que ya puede ver titulares de “noticias falsas” sobre consumidores que aún sufren por precios más elevados. “Pero yo dije que me importa un bledo. Voy a decirlo. Estamos ganando una maldita fortuna. Nuestro país se está fortaleciendo cada vez más todo el tiempo. Y esos precios en la bomba van a bajar”.

EL PRECIO EN LA GASOLINERA: Los precios de la gasolina promediaban casi 4,30 dólares por galón a nivel nacional el sábado. Hace un año, los conductores pagaban alrededor de 3,07 dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP