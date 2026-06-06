Trump, Sanders y Altman hablan sobre la propiedad pública en la IA

El encuentro se produjo poco después de que el senador por Vermont anunció un plan para que el público pueda adquirir una participación del 50% en compañías de inteligencia artificial como OpenAI, utilizando sus acciones para crear un fondo público que distribuiría las riquezas generadas por los gigantes de la IA.

Altman le dijo a Sanders que él también quiere que el público tenga participación accionaria en empresas de IA. Aunque subrayó que no podía respaldar el umbral del 50% del que habló Sanders, aun así quiere trabajar con él para defender el concepto en general, según personas al tanto de la conversación.

La reunión de esta semana en la oficina de Sanders en el Senado, celebrada a solicitud de Altman, puso de manifiesto la inherente tensión entre las potencias de la IA y los responsables de políticas públicas, en momentos en que a los estadounidenses se les pide con mayor frecuencia que que acepten los costos del auge de la IA incluso si aún no están convencidos de sus beneficios directos. Sin embargo, también está creando extrañas alianzas políticas impulsadas por el populismo, a medida que políticos de todo el umbral político --desde Sanders hasta el presidente Donald Trump-- adoptan la idea de dar al público una participación en el crecimiento de la IA.

En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One el viernes, Trump describió una posible asociación “en la que el pueblo estadounidense pueda beneficiarse del éxito de la IA” y afirmó que ejecutivos de las principales empresas de IA visitarán la Casa Blanca, “probablemente la próxima semana”, para discutir la idea.

“Hay algo muy interesante al respecto, en donde casi se convierten en una asociación con el público estadounidense”, subrayó el viernes el mandatario.

Cuando los periodistas le señalaron a Trump que Sanders, quien se autodefine como un socialista democrático, había propuesto la propiedad pública en empresas de IA, el republicano destacó las similitudes en sus coaliciones. Las posturas económicas de los votantes de Trump y de los votantes que apoyaron a Sanders para presidente “no están tan alejadas”, subrayó el mandatario.

Durante su segundo mandato, Trump ha adoptado la inversión del gobierno en empresas privadas, dando un vuelco a la política de su partido. Su gobierno aseguró el año pasado una participación del 10% en la atribulada empresa Intel, y sopesó la posibilidad de una toma de control gubernamental de Spirit Airlines a principios de este año, aunque no se concretó un acuerdo y la aerolínea terminó por cerrar.

La reacción pública se vuelve más difícil de ignorar

La postura de figuras como Trump y Sanders se produce mientras las preocupaciones en torno a la IA se extienden más allá de Washington.

En Michigan, los demócratas expresaron puntos de vista contradictorios sobre la reciente aparición de la gobernadora Gretchen Whitmer acompañada de Altman en un importante centro de datos. Candidatos como Alex Bores, aspirante demócrata a la Cámara de Representantes por Nueva York, también han convertido de la regulación de la IA en un tema de campaña al aprovechar la angustia de los votantes en cuanto a la tecnología.

“Este es un cambio real para la sociedad”, dijo Altman a los periodistas esta semana. “Creo que es posible tanto que la gente use mucho la IA y le guste usarla, como que también esté inquieta por lo que va a hacer por el futuro”.

Proyectos para la construcción de centros de datos en todo el país han generado oposición de residentes preocupados por la demanda de electricidad, el consumo de agua y el impacto ambiental. Algunos estados que antes buscaban atraer estas instalaciones, como Ohio y Virginia, han tomado acciones para reconsiderar los incentivos fiscales.

“Necesitamos aprobar proyectos de ley ahora mismo que digan que no va a haber ningún desarrollo adicional de centros de datos hasta que acepten pagar su propia electricidad, construir sus propias redes y pagar su propio suministro de agua”, declaró a The Associated Press el senador por MIssouri, Josh Hawley, un destacado republicano escéptico de los gigantes tecnológicos.

Antes de llegar a Washington, Altman hizo escala el lunes en Michigan para aparecer junto a la demócrata Whitmer, en el lugar donde se construye un centro de datos de 153.000 metros cuadrados (1,65 millones de pies cuadrados). El equipo de Whitmer afirmó que el proyecto creará más de 2.500 empleos sindicalizados de construcción.

Pero también fue criticado por activistas locales y algunos demócratas, incluida la representante por Michigan Rashida Tlaib, quien calificó el proyecto de “repugnante”. Dijo que estaba “muy decepcionada” de Whitmer.

“Es un tema muy controvertido en estos momentos y es algo que viene desde abajo”, comentó la senadora demócrata por Michigan Elissa Slotkin sobre el rechazo.

Whitmer, sin embargo, dijo a los periodistas después del evento que “una cosa está muy clara: todos tenemos un teléfono celular en el bolsillo”.

“Todos consumimos cada vez más tecnología y datos, y estos centros de datos se tendrán que construir. Así que mi idea es que, si podemos exigirles un alto estándar, y hacerlo en Michigan, esa es la mejor manera de hacerlo”, expresó.

Las tensiones van más allá de los centros de datos. En campus universitarios, los oradores en ceremonias de graduación han sido interrumpidos con abucheos cuando tocan el tema de la inteligencia artificial. Cerca del 70% de los estudiantes universitarios ven a la IA como una amenaza para sus perspectivas laborales, según una encuesta realizada por el Institute of Politics de Harvard Kennedy School en 2025.

Altman reconoció esas preocupaciones. Señaló que, aunque “el impacto en los empleos ha sido menor de lo que muchas personas en nuestro campo esperaban”, entiende “que los estudiantes universitarios tienen mucha ansiedad sobre el futuro”.

Washington busca un acuerdo sobre la IA

Líderes de todo el espectro político comparten cada vez más la idea de que la expansión de la IA es inevitable, aunque discrepan claramente sobre cómo gestionarla.

Esa realidad fue parte central de las conversaciones de Altman en Washington. Además de Sanders, Altman se reunió con funcionarios del gobierno federal como Michael Kratsios, principal asesor para ciencia y tecnología de la Casa Blanca, y con líderes del Congreso de ambos partidos.

El equipo de Sanders enfatizó que no se llegó a un acuerdo sobre los puntos principales que el senador le planteó a Altman, incluida la cifra del 50% para que el público tenga poder de decisión. Sanders también manifestó su rechazo al creciente gasto electoral en la industria de la IA.

“Desafortunadamente, Sam Altman no se comprometió con nada de eso”, dijo el portavoz de Sanders, Jeremy Slevin.

Al concluir el encuentro, Altman describió la reunión como “excelente”, y añadió que “obviamente no están de acuerdo en todo”.

Analizan la gobernanza de la IA

El Congreso publicó esta semana un marco bipartidista que establecería el primer enfoque de amplio alcance a nivel federal para la regulación de la IA, al tiempo que se impondría sobre muchas leyes estatales de manera temporal.

Anthropic, uno de los principales competidores de OpenAI, ha propuesto mecanismos para coordinar pausas en el desarrollo de la IA avanzada si los sistemas se vuelven demasiado poderosos.

El gobierno de Trump también ha comenzado a construir su propia estructura de supervisión, firmando una orden ejecutiva para establecer un proceso de revisión sobre los riesgos para la seguridad nacional que plantean los sistemas avanzados de IA.

Sanders dijo que le pareció notable la medida del gobierno luego de varios años de advertencias de que la regulación podría frenar la innovación estadounidense.

“Incluso estos tipos están empezando a darse cuenta de que hay preocupaciones legítimas que deben abordarse”, afirmó Sanders.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP