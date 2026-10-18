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Trump respalda a Netanyahu para reelección, tras meses de silencio

WEST PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente Donald Trump respaldó el domingo al atribulado primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para su reelección, un impulso codiciado por la popularidad de Trump, pero que el líder de Estados Unidos había retenido durante meses mientras sus estrategias en Oriente Medio divergían.

El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca en Washington, el 29 de septiembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca en Washington, el 29 de septiembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci) AP
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon)
El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon) AP

Trump manifestó en una publicación en redes sociales que Netanyahu “ha sido un gran primer ministro guerrero, y un socio aún mayor para la paz en el combate contra la República Islámica de Irán”.

Las elecciones del 27 de octubre en Israel serán las primeras desde el ataque del 7 de octubre del 2023, en que Hamás y otros grupos palestinos atacaron a Israel.

La falta de un apoyo explícito de Trump hasta ahora había sido un revés para Netanyahu y su partido Likud, quien había presentado sus estrechos vínculos con Trump como un argumento de venta para mantenerse en el poder.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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