Trump respalda a Netanyahu para reelección, tras meses de silencio

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El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca en Washington, el 29 de septiembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci) AP El presidente estadounidense Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre del 2025. (AP foto/Alex Brandon) AP

Trump manifestó en una publicación en redes sociales que Netanyahu “ha sido un gran primer ministro guerrero, y un socio aún mayor para la paz en el combate contra la República Islámica de Irán”.

Las elecciones del 27 de octubre en Israel serán las primeras desde el ataque del 7 de octubre del 2023, en que Hamás y otros grupos palestinos atacaron a Israel.

La falta de un apoyo explícito de Trump hasta ahora había sido un revés para Netanyahu y su partido Likud, quien había presentado sus estrechos vínculos con Trump como un argumento de venta para mantenerse en el poder.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP