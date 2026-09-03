Trump recurre a una estrategia económica y militar para presionar a Irán

El presidente Donald Trump asiste a un acto con legisladores republicanos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el 2 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon) AP

Tras lanzar la “Operación Paria Económico” apenas la semana pasada para intentar aislar a Irán de los socios comerciales que le quedan en el mundo, el gobierno de Trump también reanudó los ataques, lo que provocó represalias iraníes que han reavivado las preocupaciones por una guerra regional total.

Sin embargo, la combinación de sanciones ya intensas contra Irán y una campaña de bombardeos intermitente desde que comenzó la guerra hace más de seis meses no ha doblegado al liderazgo iraní y ha dejado al gobierno buscando con dificultad una manera de poner fin al conflicto. Teherán se ha atrincherado —para frustración de Trump— mientras suben los precios de la energía, la economía global se sacude y caen los números en las encuestas sobre la gestión de la guerra por parte del gobierno, de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del Congreso en noviembre.

Trump dijo el miércoles que no creía que el conflicto fuera a durar “mucho más”, y volvió a restar importancia a las sugerencias de que su impopularidad y los altos precios de la gasolina, derivados del control asfixiante de Irán sobre el estrecho de Ormuz, afectarían las elecciones para los republicanos.

“No importa. Y no me afecta la elección”, les dijo a los periodistas. “Yo no me postulo. Pero mi partido sí se postula, y voy a ayudar a mi partido. Pero creo que mi partido respeta el hecho de que no estamos permitiendo que Irán tenga un arma nuclear”.

Un diplomático regional informado del asunto describió el actual punto muerto entre Teherán y Washington como un reflejo de las prioridades internas de ambos países: las elecciones de mitad de mandato para Trump y los republicanos, y las crisis internas dentro de Irán.

Los asuntos internos son razones cruciales por las que ninguna de las partes está dispuesta a ceder primero, afirmó el diplomático, que habló bajo condición de anonimato para tratar negociaciones delicadas.

El diplomático señaló que las negociaciones, incluidas las entre Irán y Omán o incluso entre Irán y Estados Unidos, no avanzarán sin abordar el detonante inicial de la guerra: Israel. Y se mostró escéptico sobre el nuevo plan de sanciones del gobierno de Trump, al afirmar que las amenazas requieren más explicación de la que Estados Unidos ha ofrecido hasta ahora.

El aislamiento económico de Irán por parte de EEUU arranca con lentitud

El nuevo impulso del gobierno para el aislamiento económico de Irán se anunció con gran fanfarria la semana pasada y una advertencia sombría para que todos los países restantes corten los vínculos financieros y comerciales con Irán o enfrenten represalias de Estados Unidos, pero la campaña hasta ahora no ha dado resultados.

Hasta el momento, solo se ha apuntado a una sucursal de un banco egipcio en los Emiratos Árabes Unidos. Para que las sanciones realmente surtan efecto, los expertos coinciden en que deben aplicarse a los principales socios comerciales de Irán: principalmente China, pero también India y Rusia. Pero Trump se muestra reacio a apuntar a China, especialmente cuando se prepara para recibir al presidente Xi Jinping a finales de este mes.

Trump también insiste en que Estados Unidos tiene el control del estrecho de Ormuz, por donde transitaba una quinta parte del petróleo mundial antes de que comenzara la guerra. Esta vía marítima estratégica ha sido un punto clave de presión para Irán, y reabrirla por completo se ha convertido en uno de los objetivos principales del gobierno estadounidense.

El tráfico de barcos a través del estrecho está muy por debajo de los niveles previos a la guerra debido al riesgo de ataque si las embarcaciones no cumplen con un régimen iraní de inspección cerca de su costa, lo que contrasta marcadamente con la navegación sin trabas antes de la guerra. Hubo 102 tránsitos la semana pasada y 126 la anterior, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence, frente a 130 o más por día antes de la guerra.

“Como dijo el presidente Trump, el estrecho está abierto y se han despejado todas las minas”, informó el jueves la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. “El bloqueo naval sigue plenamente vigente, y la Operación Paria Económico está en marcha para cortar cada línea de vida económica restante que sostiene al régimen”.

La Casa Blanca ha destacado repetidamente el impacto económico que las sanciones han tenido sobre Irán, citando su inflación descontrolada y la enorme pérdida de valor de su moneda. Funcionarios estadounidenses han descrito el sistema financiero de Irán como “un gran castillo de naipes”.

De cara al futuro, el secretario de Estado Marco Rubio dijo que “el precio” que pagará Irán será principalmente económico, “pero nos reservamos el derecho... de tomar acción militar cuando sea necesario, no solo para protegernos, sino también para impedir que puedan amenazar a otros”.

“Van a seguir sintiendo el apretón”, le comentó al presentador de Fox News, Brian Kilmeade, en una entrevista emitida el miércoles.

El secretario del Tesoro Scott Bessent comparó esta semana a Irán con una serpiente a la que le han cortado la cabeza, pero cuyo cuerpo aún se retuerce.

“Estamos enterrando la cabeza de la serpiente iraní”, declaró el martes. “La serpiente todavía no sabe que está muerta, pero dejará de moverse cuando se ponga el sol. Y así el régimen iraní: está en declive, y se darán cuenta”.

Combinar fuerza militar y sanciones contra Irán “es la única opción”, dice un analista

Para Estados Unidos, la situación se complica porque el liderazgo de Irán ha mostrado señales de divisiones entre moderados más abiertos a una solución diplomática y sectores duros que quieren avanzar con un enfoque más confrontativo.

El presidente Masoud Pezeshkian es una de las voces más destacadas que aún piden una solución negociada. Pero los sectores duros parecen haber tomado la delantera, e Irán no muestra señales de dar marcha atrás. Teherán sigue arremetiendo contra intereses y aliados de Estados Unidos en toda la región en respuesta a los ataques militares.

“Este tipo de enfoque híbrido —la combinación de fuerza militar, bloqueo y presión económica— es la única opción que parece estar disponible para Estados Unidos en este momento”, afirmó Hamidreza Azizi, analista sénior sobre Irán para el International Crisis Group.

Aun así, añadió, “ha sido así durante mucho tiempo, pero ahora quizá más que nunca, es una batalla de resistencia entre las dos partes”.

Amr Hamzawy, director del programa de Oriente Medio del Carnegie Endowment for International Peace, señaló dos razones principales del deterioro de la situación.

“Primero, ninguna de las dos partes está satisfecha con el resultado, lo que significa que la situación actual no sirve bien a los intereses de Estados Unidos, y tampoco sirve bien a los intereses iraníes”, explicó Hamzawy.

La otra razón es cómo se percibe a los líderes de ambos lados en sus países.

“El gobierno de Trump teme ser retratado en Estados Unidos como un gobierno que no logró terminar con éxito una campaña militar, y eso va a afectar las elecciones de mitad de mandato”, sostuvo. “Y los iraníes, especialmente la Guardia Revolucionaria, temen bastante parecer como si estuvieran sometiéndose a las sanciones de Estados Unidos sin acciones de su parte, lo que podría perjudicarlos internamente”.

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Magdy informó desde El Cairo; Will Weissert en Washington y David McHugh en Fráncfort.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP