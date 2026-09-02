Trump promete hacer campaña por los republicanos rumbo a comicios legislativos

El presidente Donald Trump durante un evento con legisladores republicanos en La Rosaleda de la Casa Blanca, el miércoles 2 de septiembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

La sombría percepción de los votantes en cuestiones como la economía y la guerra en Irán han puesto a los republicanos contra la pared mientras la campaña rumbo a las elecciones legislativas entra en la recta final. Durante un evento en la Casa Blanca, sin embargo, el mandatario les dijo a los legisladores más vulnerables de su partido que tenían una historia de triunfo que contarle a los votantes.

“Lo único que tienen que hacer es hablar de ello, y van a ganar y van a ganar en grande”, declaró Trump una semana antes de que el partido se reúna en Dallas para una inusual convención de mitad de mandato.

Trump destacó la inversión económica en Estados Unidos y la reducción en los precios de los medicamentos —usando cifras sumamente infladas—, así como la disminución de los cruces fronterizos.

El control del Congreso se decidirá en unas 35 contiendas, dijo Trump. Prometió dedicar los 30 días previos a la elección para hacer una intensa campaña en esos escenarios, recordando su propia agenda antes de su triunfo electoral de hace dos años.

“Voy a ir a cada uno de esos 35 lugares, y vamos a ver si podemos lograr que todos resulten elegidos”, declaró Trump.

Mencionó en específico las contiendas al Senado en Alaska, donde el republicano Dan Sullivan se enfrenta a la exrepresentante demócrata Mary Peltola; y en Texas, donde el fiscal general del estado, el republicano Ken Paxton, se mide al representante estatal demócrata, James Talarico.

Trump respaldó a Paxton en las primarias de este año a pesar de sus escándalos previos, pero el lunes se burló de su forma de vestir y de su presencia.

“Puede que no les encante su apariencia. Puede que no les encanten sus entrevistas en televisión", dijo Trump. "Pero quizás fue el mejor fiscal general del país. Fue uno de los mejores de todo el país. Y eso habla mucho más que el traje que lleva puesto, que no se ve tan bien”.

Las dificultades de los republicanos en las elecciones legislativas, dejó entrever, simplemente seguían un patrón al que se han enfrentado prácticamente todos los presidentes de la era moderna.

“Ya seas un buen presidente o un gran presidente, pierdes las legislativas", subrayó Trump. "Vamos a darle la vuelta a eso porque no hay razón para que ocurra”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP