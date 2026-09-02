Tres cubanos son arrestados por una ola de robos a negocios en el sur de Florida con pérdidas millonarias

Tres ciudadanos cubanos residentes en Miami-Dade fueron arrestados tras una investigación relacionada con una serie de robos a comercios y almacenes del sur de Florida , en los que los sospechosos presuntamente utilizaban furgonetas de carga, pasamontañas y herramientas para forzar accesos.

Los detenidos fueron identificados como Reinier Bustillo Gómez, de 43 años; José Solano Montelier, de 37; y Yoandrys Cue, de 41 , según reportó Local 10 citando informes de arresto.

La investigación abarca hechos registrados desde febrero en varias jurisdicciones y ha involucrado a la Oficina del Sheriff de Miami-Dade , las policías de Doral, Sweetwater y Medley , así como a la Oficina del Sheriff de Broward.

Las autoridades investigan ahora si los tres hombres estuvieron implicados en otros robos con características similares.

Uno de los casos que forma parte de la investigación ocurrió el 11 de agosto en la empresa Universal Freight Logistics, en Doral .

Según el reporte, tres hombres enmascarados llegaron al lugar en una Ford Econoline blanca .

Las cámaras de vigilancia registraron cómo los sospechosos presuntamente utilizaron una palanca para forzar la entrada y desviaron una cámara de seguridad antes de ingresar.

Todo ocurrió con extrema rapidez.

El propietario de la empresa aseguró que en aproximadamente tres minutos los intrusos consiguieron llevarse teléfonos iPhone y Samsung valorados en cerca de $200,000.

El robo provocó además daños superiores a $1,000.

Sospechan que utilizaban un inhibidor de señal

Las imágenes de vigilancia mostraron otro detalle que llamó especialmente la atención de los investigadores.

Uno de los sospechosos llevaba un dispositivo que las autoridades creen que podría tratarse de un inhibidor de señal.

Estos aparatos pueden interferir con determinadas comunicaciones inalámbricas, incluidos sistemas de alarma, GPS y otras señales de radio.

El posible uso de este tipo de tecnología preocupa desde hace tiempo a las autoridades del sur de Florida porque puede dificultar la transmisión de imágenes de cámaras o impedir que algunos sistemas de seguridad envíen alertas correctamente.

Sin embargo, el informe no establece todavía de manera definitiva qué tipo de dispositivo era el observado.

Los vigilaron durante dos horas y media

Los arrestos se produjeron después de que agentes siguieran los movimientos de los tres hombres durante aproximadamente dos horas y media.

Según los informes policiales, los sospechosos recorrían una zona industrial y de almacenes.

Los investigadores describieron sus movimientos como “deliberados y metódicos”.

La Policía sospechó que estaban inspeccionando posibles objetivos, localizando puntos de entrada y evaluando vulnerabilidades en los establecimientos.

Ese seguimiento terminó con un operativo para detenerlos.

Una furgoneta robada puso a los agentes sobre la pista

Durante la vigilancia, Bustillo Gómez conducía una Dodge Caravan negra que las autoridades relacionaban con la investigación.

Por su parte, Solano Montelier manejaba una Ford Econoline que había sido reportada como robada el 27 de agosto.

La furgoneta pertenecía a la empresa Global Turbine Services y estaba valorada en aproximadamente $58,000.

Los agentes comprobaron además que la matrícula original había sido sustituida por una placa también reportada como robada.

Cue habría intentado escapar y lanzó pasamontañas y guantes

La detención no ocurrió sin incidentes.

Según los informes de arresto, Yoandrys Cue intentó huir cuando los agentes intervinieron.

Durante la fuga habría arrojado varios objetos, entre ellos:

unos guantes y un pasamontañas negro.

Los agentes consiguieron detenerlo posteriormente.

Solano Montelier también habría ofrecido resistencia.

Acusan a uno de empujar a un sargento

Según los reportes, Solano Montelier empujó a un sargento mientras intentaban detenerlo.

Finalmente fue reducido y puesto bajo custodia.

Bustillo Gómez también habría intentado escapar utilizando la Dodge Caravan.

Durante esa maniobra ocurrió uno de los momentos más peligrosos del operativo.

Un agente terminó con el pie atrapado bajo el vehículo

Los investigadores aseguran que Bustillo Gómez trató de alejarse en la Caravan mientras los agentes intentaban impedir su fuga.

Durante la maniobra, el vehículo habría golpeado la pierna de uno de los policías.

El pie del agente quedó atrapado debajo de una de las ruedas delanteras.

Ese episodio dio lugar a algunos de los cargos más graves presentados en el caso.

No se precisó públicamente la gravedad de las lesiones sufridas por el agente.

Hallaron una palanca y recipientes dentro de la furgoneta

Al inspeccionar la Ford Econoline robada, las autoridades encontraron objetos que consideran relevantes para la investigación.

Entre ellos había una palanca.

También localizaron contenedores similares a los observados en otros robos investigados.

Los detectives intentan determinar ahora si esas evidencias pueden vincular directamente a los arrestados con otros incidentes ocurridos en el sur de Florida.

Los tres permanecieron en silencio

Después de ser detenidos, Bustillo Gómez, Solano Montelier y Cue se acogieron a su derecho a permanecer en silencio, de acuerdo con los documentos policiales.

Los tres fueron trasladados al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) en Miami-Dade.

Las autoridades presentaron diferentes cargos dependiendo de la presunta conducta atribuida a cada uno durante los robos y el operativo policial.

Los cargos que enfrentan

Entre las acusaciones mencionadas en los reportes aparecen:

hurto mayor de vehículo, agresión agravada contra un agente, resistencia violenta a la autoridad y posesión de herramientas utilizadas para cometer robos.

La investigación continúa y podrían presentarse cargos adicionales si los detectives consiguen relacionarlos con otros hechos.

Los arrestos no constituyen una condena.

Los tres hombres conservan la presunción de inocencia hasta que su responsabilidad sea establecida judicialmente.

Una investigación que comenzó meses atrás

Las autoridades creen que los arrestos pueden estar relacionados con una sucesión de robos comerciales registrados desde febrero.

La investigación involucra diferentes ciudades y agencias policiales, lo que refleja el alcance geográfico de los hechos.

Los detectives buscan ahora identificar patrones entre los casos:

vehículos de carga, sospechosos enmascarados, entradas forzadas, mercancía electrónica y posibles métodos para interferir con sistemas de seguridad.

Ese conjunto de características podría ayudar a relacionar incidentes que inicialmente fueron investigados por departamentos policiales distintos.

Los inhibidores de señal ya preocupaban a Miami-Dade

El posible uso de dispositivos electrónicos para interferir con alarmas no es un fenómeno nuevo en el condado.

En noviembre de 2024, autoridades de Miami-Dade alertaron sobre ladrones que utilizaban inhibidores de señal durante robos a viviendas.

Estos equipos pueden afectar algunas cámaras inalámbricas y sistemas que dependen de señales de radio o internet.

Su utilización añade un nivel de sofisticación a delitos que tradicionalmente dependían únicamente de herramientas físicas para forzar entradas.

Otro caso involucró más de 150 robos

El arresto de los tres cubanos se suma a otros casos recientes que involucraron a ciudadanos de la isla acusados de participar en esquemas de robos organizados en Florida.

En marzo de 2026, otros dos cubanos fueron detenidos en relación con más de 150 hurtos y mercancías valoradas en más de $370,000.

Las autoridades han reforzado la coordinación entre jurisdicciones ante grupos que se desplazan entre condados para cometer delitos.

Buscan determinar hasta dónde llegó la operación

La principal interrogante ahora es cuántos robos pueden atribuirse eventualmente a los tres detenidos.

El caso de Universal Freight Logistics dejó pérdidas cercanas a $200,000 en teléfonos celulares en apenas tres minutos.

Pero la investigación abarca múltiples incidentes desde febrero y varias jurisdicciones del sur de Florida.

Los detectives continúan revisando cámaras de vigilancia, vehículos, objetos recuperados y otros elementos para determinar si existe una conexión con más comercios afectados.

Por ahora, tres cubanos residentes en Miami-Dade están bajo arresto mientras varias agencias intentan reconstruir una posible red de robos comerciales que habría operado durante meses en el sur de Florida.