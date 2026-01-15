Trump presenta lineamientos de plan de salud que quiere que el Congreso considere

El presidente estadounidense Donald Trump en un evento en Detroit, el 13 de enero del 2026. (AP foto/Ryan Sun) AP

La Casa Blanca dijo que el plan de Trump codificaría sus esfuerzos para reducir los precios de los medicamentos al vincularlos con el precio más bajo pagado por otros países.

El pilar de su propuesta es enviar dinero directamente a los estadounidenses para cuentas de ahorro de modo que puedan evitar al gobierno federal y manejar el seguro por su cuenta. Los demócratas han rechazado la idea como un sustituto insuficiente para cubrir los altos costos de la atención médica.

"El gobierno le va a pagar el dinero directamente a usted", declaró Trump en un video grabado que la Casa Blanca publicó para anunciar el plan. "El dinero le llega a usted y usted luego toma el dinero y compra su propia atención médica".

No estaba claro si algún legislador en el Congreso estaba trabajando para presentar el plan.

La idea refleja una propuesta que se discutió entre senadores republicanos el año pasado. Los demócratas han rechazado en gran medida esta idea, diciendo que las cuentas no serían suficientes para cubrir los costos para la mayoría de los consumidores.

Los créditos fiscales mejorados que ayudaron a reducir el costo del seguro para la gran mayoría de los inscritos en la Ley de Cuidado de Salud Asequible expiraron a finales de 2025, a pesar de que los demócratas habían forzado un cierre del gobierno de 43 días por el tema.

El senador republicano Bernie Moreno ha estado liderando un grupo bipartidista de 12 senadores que intenta idear un compromiso que extendería esos subsidios por dos años mientras se añaden nuevos límites sobre quién puede recibirlos. Esa propuesta crearía la opción, en el segundo año, de una cuenta de ahorro que Trump y los republicanos prefieren.

Trump indicó que su plan buscará reducir las primas financiando completamente las reducciones de costos compartidos (RCC), un tipo de ayuda financiera que los aseguradores dan a los inscritos de bajos ingresos en "Obamacare" en planes de nivel plata, o de nivel medio.

Desde 2014 hasta 2017, el gobierno federal reembolsó a las compañías de seguros por los RCC. En 2017, la primera administración de Trump dejó de hacer esos pagos. Para compensar el dinero perdido, las compañías de seguros aumentaron las primas para los planes de nivel plata. Eso terminó aumentando la asistencia financiera que muchos inscritos recibieron para ayudarles a pagar las primas.

Como resultado, los analistas de salud dicen que, si bien restaurar el dinero para los RCC probablemente reduciría las primas de nivel plata, como dice Trump, podría tener el efecto no deseado de aumentar las primas netas de muchas personas en los planes de nivel bronce y oro.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP