¡EEUU BLINDA ORMUZ! Más de 1.000 millones de barriles atraviesan el estrecho bajo protección militar

Una lancha a motor pasa junto a un buque de carga en el estrecho de Ormuz, el domingo 6 de septiembre de 2026, frente a Bandar Abbas, Irán. (AP Foto/Vahid Salemi) AP

Estados Unidos aseguró que sus fuerzas militares facilitaron durante los últimos dos meses el tránsito seguro de más de 1.000 millones de barriles de petróleo crudo a través del estratégico estrecho de Ormuz , en medio de las tensiones y operaciones militares que han alterado uno de los principales corredores energéticos del planeta.

El anuncio fue realizado por el comandante del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), almirante Brad Cooper , quien afirmó además que las fuerzas estadounidenses han coordinado la protección de más de 2.000 buques comerciales durante sus desplazamientos por el estrecho.

Según Cooper, el volumen de petróleo, carga y gas natural licuado transportado durante las últimas dos semanas alcanzó su nivel más alto de los últimos seis meses.

La afirmación forma parte del balance presentado por Washington sobre sus operaciones en Ormuz. Irán, sin embargo, ha rechazado públicamente la versión estadounidense sobre el alcance de esas operaciones, por lo que las cifras sobre el dispositivo militar deben atribuirse a CENTCOM.

Cooper presentó las cifras en una actualización operacional difundida durante el fin de semana.

Un niño camina por la orilla mientras buques comerciales están fondeados en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el 31 de agosto de 2026. (Razieh Poudat/ISNA vía AP)

El jefe militar aseguró que las fuerzas estadounidenses han contribuido a mantener abiertas las principales rutas utilizadas por los buques que atraviesan el estrecho.

De acuerdo con CENTCOM:

más de 1.000 millones de barriles de petróleo crudo de los socios estadounidenses del Golfo atravesaron Ormuz durante los últimos dos meses.

La operación involucró además la protección coordinada de:

más de 2.000 buques comerciales.

EEUU asegura haber despejado las principales rutas de minas

Otro elemento central del anuncio fue la situación de las rutas marítimas.

Cooper afirmó que las principales vías de tránsito del estrecho han sido despejadas de minas, permitiendo aumentar progresivamente la circulación comercial.

CENTCOM sostiene que miles de embarcaciones continúan utilizando el corredor.

El comandante estadounidense describió el aumento del tráfico como una señal de que las operaciones están recuperando capacidad para mantener abierta la ruta.

Petróleo y GNL alcanzan máximos de seis meses

Según el jefe de CENTCOM, el incremento no se limita al petróleo.

El volumen combinado de:

crudo,

otras cargas comerciales

y gas natural licuado (GNL)

que atravesó Ormuz durante las últimas dos semanas fue superior al registrado en cualquier otro período equivalente de los seis meses anteriores.

El dato adquiere especial relevancia después del fuerte descenso del tráfico energético provocado por el conflicto.

El tráfico petrolero se desplomó durante la crisis

Las estadísticas de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) muestran la magnitud de la interrupción.

Durante el cuarto trimestre de 2025, por Ormuz circulaban aproximadamente:

21,6 millones de barriles diarios de petróleo y productos derivados.

En el primer trimestre de 2026, la cifra cayó a:

14,9 millones.

Y durante el segundo trimestre se desplomó hasta apenas:

4,9 millones de barriles diarios.

El flujo de GNL sufrió una caída todavía más pronunciada, pasando de aproximadamente 10,5 mil millones de pies cúbicos diarios en el último trimestre de 2025 a apenas 0,8 mil millones durante el segundo trimestre de este año.

Ormuz: uno de los puntos energéticos más importantes del planeta

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo.

Su importancia radica en que constituye la principal salida marítima para buena parte de las exportaciones energéticas de varios países del Golfo.

Antes de las disrupciones de 2026, aproximadamente 20 millones de barriles diarios atravesaban el corredor, equivalentes a cerca de una quinta parte del consumo mundial de petróleo y productos líquidos.

Además, alrededor del 20% del comercio mundial de gas natural licuado transitaba por Ormuz, principalmente procedente de Qatar.

Arabia Saudita, Emiratos, Kuwait y Qatar dependen del corredor

La geografía explica por qué cualquier interrupción en Ormuz tiene consecuencias internacionales.

Buena parte del petróleo exportado desde:

Arabia Saudita,

Emiratos Árabes Unidos,

Kuwait

e Irak

utiliza el estrecho para llegar a los mercados internacionales.

Qatar depende especialmente de esta ruta para transportar su GNL.

Aunque existen oleoductos que permiten evitar parcialmente el estrecho, la EIA advierte que las alternativas disponibles tienen una capacidad considerablemente inferior al volumen que normalmente circula por Ormuz.

EEUU afirma que el petróleo iraní permanece bloqueado

El balance de CENTCOM incluye otra afirmación significativa.

Cooper sostuvo que mientras los cargamentos procedentes de socios estadounidenses han continuado atravesando el estrecho, Irán no habría conseguido exportar petróleo debido al bloqueo estadounidense.

Se trata de una afirmación del mando militar estadounidense.

Teherán ha rechazado públicamente la versión de CENTCOM sobre las operaciones y el tránsito energético por el estrecho.

Por ello, la situación de las exportaciones iraníes debe distinguirse de los datos independientes sobre el volumen general de petróleo que atraviesa la ruta.

La guerra transformó el mercado energético mundial

Las perturbaciones en Ormuz tuvieron repercusiones mucho más allá de Medio Oriente.

La EIA confirmó que las interrupciones redujeron significativamente la disponibilidad internacional de petróleo y GNL durante 2026.

En marzo, la interrupción del tránsito de gas natural licuado llegó a retirar aproximadamente 20% del suministro mundial de GNL que normalmente circulaba por el estrecho, obligando especialmente a compradores asiáticos a competir por cargamentos disponibles en otros mercados.

Los efectos también alcanzaron los precios internacionales del petróleo y los combustibles.

El tráfico comenzó a recuperarse tras el acuerdo de junio

La EIA reportó posteriormente una recuperación progresiva del tránsito después del memorando de entendimiento alcanzado el 18 de junio entre Estados Unidos e Irán, destinado a terminar meses de conflicto y reabrir el estrecho.

La agencia estadounidense proyectó entonces que la producción y los flujos comerciales mundiales podrían aproximarse nuevamente a niveles anteriores al conflicto hacia finales de 2026.

El anuncio más reciente de CENTCOM sugiere que el volumen de navegación ha continuado aumentando desde entonces.

Más de 2.000 barcos bajo protección coordinada

La magnitud del dispositivo estadounidense queda reflejada también en el número de embarcaciones.

CENTCOM asegura haber proporcionado protección coordinada a más de 2.000 buques comerciales durante los últimos dos meses.

El objetivo declarado de Washington es mantener abiertas las rutas marítimas y reducir las amenazas contra la navegación comercial.

Las operaciones incluyen vigilancia, coordinación naval y tareas relacionadas con la seguridad de los corredores utilizados por petroleros y otros buques.

El estrecho sigue siendo una vulnerabilidad para la economía mundial

A pesar de la recuperación del tráfico, Ormuz continúa siendo uno de los principales puntos de vulnerabilidad de la economía global.

La EIA lo considera uno de los chokepoints petroleros más importantes del mundo.

Una interrupción significativa puede provocar:

retrasos en los suministros,

mayores costos de transporte y seguros,

presiones sobre el precio del petróleo

y problemas de abastecimiento de GNL.

El problema es especialmente importante porque existen pocas rutas capaces de sustituir completamente el volumen que normalmente atraviesa el estrecho.

Washington presenta las cifras como señal de recuperación

El mensaje de CENTCOM busca mostrar que el tráfico comercial está aumentando pese a la persistencia de las tensiones regionales.

Según las cifras presentadas por Cooper:

más de 1.000 millones de barriles de crudo han atravesado Ormuz en dos meses,

más de 2.000 buques comerciales han recibido protección coordinada,

y

el tráfico de petróleo, carga y GNL de las últimas dos semanas alcanzó su mayor volumen en seis meses.

Las cifras corresponden al balance del mando estadounidense y algunas de sus afirmaciones han sido rechazadas por Irán.

Lo que sí muestran los datos independientes de la EIA es que Ormuz sufrió una caída histórica del tráfico energético durante 2026 y continúa siendo un corredor fundamental para el suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.