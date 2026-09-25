EEUU intensifica planificación militar sobre Cuba: evalúa tropas de apoyo para los próximos cuatro meses

Estados Unidos ha dado un nuevo paso en su planificación militar relacionada con Cuba , aunque hasta ahora no existe una orden para desplegar tropas ni una decisión anunciada por la Casa Blanca de ejecutar una operación contra la isla.

La Reserva del Ejército estadounidense está evaluando si podría proporcionar al Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) unidades de policía militar, personal médico, ingenieros y estructuras logísticas dentro de un plazo de 90 a 120 días , según un mensaje interno del Ejército revisado por CBS News.

El documento no menciona expresamente a Cuba.

Sin embargo, varios funcionarios estadounidenses dijeron a CBS News bajo condición de anonimato que la solicitud forma parte de una planificación militar continuada relacionada con la isla .

La diferencia es fundamental: Washington está desarrollando y actualizando opciones y capacidades, pero eso no significa que haya decidido utilizarlas.

El mensaje interno fue generado la semana pasada y enviado a estructuras subordinadas de la Reserva.

Según CBS News, el cuartel general solicita información sobre la posible disponibilidad de seis tipos de formaciones militares que quedarían bajo la autoridad del Comando Sur.

El documento señala que esas unidades podrían ser necesarias dentro de:

90 a 120 días.

Los mandos subordinados deben responder al cuartel general de la Reserva antes del 25 de septiembre.

No se especifica cuántos militares serían necesarios.

Tampoco dónde serían enviados ni qué operación concreta respaldarían.

No hay órdenes de despliegue

Este es uno de los elementos más importantes del documento.

Ninguna unidad ha recibido una orden de despliegue, según la información publicada.

La solicitud consiste en determinar qué capacidades podrían estar disponibles si posteriormente fueran requeridas.

Ese tipo de planificación permite al Pentágono conocer con anticipación qué personal, equipos y estructuras tendría disponibles ante diferentes contingencias.

Por tanto, la existencia del documento no significa que una intervención militar contra Cuba sea inminente.

Policía militar entre las capacidades solicitadas

Una de las formaciones que aparecen en la solicitud es una brigada de policía militar.

Estas unidades pueden desarrollar diferentes misiones, entre ellas:

seguridad,

control de instalaciones,

operaciones de detención

y otras tareas de aplicación de la ley dentro de operaciones militares.

El documento no especifica para qué misión concreta serían requeridas estas capacidades.

EEUU evalúa también una brigada médica y capacidad quirúrgica

Otro elemento destacado es el componente sanitario.

La Reserva analiza la disponibilidad de una brigada médica capaz de dirigir y coordinar unidades de atención sanitaria.

También aparece un destacamento avanzado de reanimación y cirugía.

Este tipo de formación permite ofrecer cirugía de emergencia y atención a traumatismos relativamente cerca de las fuerzas desplegadas.

La inclusión de estas capacidades indica que los planificadores están evaluando necesidades de sostenimiento para distintos escenarios, pero el documento no identifica qué escenario sería seleccionado.

Ingeniería y logística también aparecen en la solicitud

El Ejército analiza además la disponibilidad de un batallón de ingenieros.

A esto se añade un batallón de apoyo de sostenimiento de combate, especializado en coordinar necesidades como:

transporte,

mantenimiento,

combustible

y suministros.

La solicitud incluye asimismo un comando expedicionario de sostenimiento, una estructura destinada a coordinar operaciones logísticas a mayor escala dentro de un teatro de operaciones.

La combinación permitiría sostener fuerzas desplegadas durante una operación prolongada si alguna contingencia llegara a ser autorizada.

SOUTHCOM evita comentar posibles movimientos

CBS News solicitó comentarios tanto a la Reserva del Ejército como al Comando Sur.

SOUTHCOM evitó revelar detalles específicos por razones de seguridad operacional.

El comando señaló que evalúa continuamente posibles requerimientos dentro de su área de responsabilidad para cumplir las misiones asignadas.

El área del Comando Sur incluye América Central, América del Sur y el Caribe.

Cuba se encuentra dentro de esa región.

Funcionarios vinculan la planificación con Cuba

Aunque Cuba no aparece escrita en el documento interno, varios funcionarios estadounidenses familiarizados con el proceso dijeron a CBS News que la solicitud forma parte de una planificación continuada dirigida hacia la isla.

Los funcionarios hablaron bajo anonimato porque no estaban autorizados para discutir públicamente asuntos de seguridad nacional.

Eso significa que existen dos niveles de evidencia que deben mantenerse separados:

El documento confirma una evaluación de fuerzas para SOUTHCOM.

Las fuentes de CBS vinculan esa evaluación específicamente con Cuba.

EEUU realizó reconocimientos alrededor de Cuba

El nuevo documento tampoco aparece de manera aislada.

CBS News informa que fuerzas estadounidenses realizaron anteriormente operaciones de reconocimiento del fondo marino y de los accesos marítimos alrededor de Cuba.

Además, determinados componentes aéreos estadounidenses fueron colocados previamente en un nivel elevado de preparación y recibieron instrucciones para preparar personal ante un posible despliegue.

Aquellos planes finalmente no se materializaron.

CBS decidió además omitir algunos detalles operacionales que, según el medio, podrían poner en riesgo a militares estadounidenses.

Inteligencia estadounidense ya estudiaba cómo respondería Cuba

En mayo, CBS News reveló otro componente de la planificación.

La comunidad de inteligencia estadounidense estaba analizando cómo podría responder Cuba ante una eventual acción militar de Estados Unidos.

Según aquella investigación, analistas del Pentágono y de la Agencia de Inteligencia de Defensa comenzaron a estudiar posibles reacciones cubanas mientras Washington seguía los movimientos de un petrolero ruso sancionado que navegaba hacia la isla.

Funcionarios estadounidenses dijeron entonces que también había comenzado el desarrollo de opciones militares para Trump.

Nuevamente, preparar opciones no significaba que el presidente hubiera decidido utilizarlas.

El Pentágono estudió incluso un asalto aéreo

La revelación más significativa llegó en julio.

CBS News informó que altos funcionarios de Defensa habían examinado una variedad de posibles acciones militares contra Cuba.

Entre los escenarios analizados aparecía una operación liderada por el Ejército que involucraría un asalto aéreo con miles de soldados estadounidenses.

La planificación contemplaba a la 101ª División Aerotransportada, según CBS.

Funcionarios conocedores de esas sesiones enfatizaron que los estudios no significaban que Trump o el Pentágono hubieran decidido ejecutar la operación.

Cuba dentro del nuevo escenario estratégico estadounidense

El contexto estratégico también ha cambiado durante 2026.

La evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia estadounidense identifica al hemisferio occidental como una región donde competidores estratégicos intentan ampliar su influencia.

El documento señala específicamente que Rusia probablemente busca expandir sus actuales vínculos diplomáticos y de seguridad con Cuba y Nicaragua.

También sostiene que China, Rusia e Irán intentan mantener presencia económica, política o militar en América Latina.

El informe no presenta a Cuba por sí sola como una amenaza militar equivalente a esas grandes potencias.

Más bien, la sitúa dentro de un entorno regional donde Washington observa la influencia de sus competidores estratégicos.

Trump aumenta simultáneamente la presión política y económica

La planificación militar ocurre paralelamente a una campaña de presión económica y diplomática.

La administración Trump ha impuesto nuevas sanciones contra estructuras militares, empresariales y económicas vinculadas al Gobierno cubano.

Washington sostiene que busca presionar a La Habana para producir cambios políticos y económicos.

El Gobierno cubano considera esas medidas una agresión económica y acusa a Estados Unidos de intentar provocar el colapso del país.

Trump elevó el tono desde Naciones Unidas

El contexto adquirió una nueva dimensión esta semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Trump calificó a Cuba como un “Estado absolutamente fallido” y pronosticó que el actual gobierno cubano terminará cayendo.

También dijo que su administración busca un “cambio fundamental” en la situación de la isla.

Esas afirmaciones son posiciones y predicciones políticas del presidente estadounidense, no una constatación de que un cambio de gobierno sea inminente.

Washington también mantiene conversaciones con La Habana

Existe, además, otra dimensión aparentemente contradictoria.

Mientras aumenta las sanciones y mantiene opciones militares bajo estudio, Washington continúa comunicándose con La Habana.

Trump afirmó ante Naciones Unidas que el secretario de Estado Marco Rubio está profundamente involucrado en conversaciones con Cuba.

El Gobierno cubano también reconoce la existencia de contactos, aunque sus funcionarios han insistido en que no existe una negociación formal, acuerdos ni una hoja de ruta bilateral.

Por tanto, presión, planificación de contingencias y diplomacia están ocurriendo simultáneamente.

Díaz-Canel asegura que Cuba se prepara para defenderse

La Habana también ha incrementado durante 2026 sus mensajes relacionados con la defensa territorial.

Miguel Díaz-Canel ha afirmado que Cuba debe prepararse ante una posible agresión estadounidense y las autoridades han realizado ejercicios militares y de defensa civil.

El Gobierno cubano presenta esas actividades como preparación defensiva.

Washington, por su parte, no ha anunciado públicamente una decisión de atacar la isla.

Lo que sabemos y lo que todavía no sabemos

La nueva información permite establecer varios hechos:

La Reserva del Ejército está evaluando seis tipos de unidades para posibles necesidades de SOUTHCOM.

El horizonte mencionado es de 90 a 120 días.

Entre las capacidades aparecen policía militar, sanidad, cirugía, ingeniería y logística.

No existen órdenes de despliegue conocidas.

El documento no menciona Cuba.

Funcionarios estadounidenses dijeron a CBS News que la planificación está relacionada con Cuba.

El Pentágono ha estudiado previamente otras opciones relacionadas con la isla.

Lo que todavía no está establecido es:

si Trump autorizará alguna operación,

qué escenario concreto podría ejecutarse,

cuántos militares serían necesarios

o si finalmente alguna de estas unidades será desplegada.

El nuevo documento no anuncia una intervención contra Cuba. Lo que revela es que el aparato militar estadounidense continúa preparando capacidades y opciones que permitirían responder con mayor rapidez si posteriormente la Casa Blanca ordenara una operación o contingencia en la región.