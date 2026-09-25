Cubanos le han pagado mas de 200 MILLONES de dólares a la EMBAJADA DE CUBA en EEUU en tramites

La representación diplomática cubana en Washington habría recaudado más de 270 millones de dólares entre 2019 y 2025 mediante servicios consulares y turísticos, según una investigación basada en miles de documentos internos filtrados de la sede.

La investigación, publicada este viernes por elTOQUE , se sustenta en 4.713 archivos obtenidos de tres cuentas institucionales correspondientes al embajador, el cónsul y un auxiliar administrativo de la misión diplomática.

Los documentos incluyen correos electrónicos, tablas financieras, reportes de recaudación y registros relacionados con servicios consulares.

El medio asegura haber verificado y contrastado el material antes de publicar sus conclusiones, aunque advierte de una limitación importante: los archivos disponibles no están completos .

Por ello, los más de 270 millones de dólares representan la cantidad mínima que la investigación pudo reconstruir y no necesariamente toda la recaudación obtenida durante esos siete años .

Los documentos muestran que buena parte de los ingresos procedía de cuatro grandes áreas:

emisión de pasaportes,

prórrogas de pasaportes,

legalizaciones, poderes y otros servicios consulares,

y venta de tarjetas de turismo.

Las prórrogas dejaron de exigirse a partir de julio de 2023, después de una reforma migratoria que también redujo el precio del pasaporte cubano.

Hasta entonces constituían una importante fuente de ingresos.

Solo en siete meses de 2019 recaudaron cerca de $65 millones

Uno de los períodos más significativos encontrados en los documentos corresponde a 2019.

La representación cubana tenía para aquel año un objetivo de recaudación de aproximadamente:

96 millones de dólares.

Para finales de julio ya había alcanzado cerca del 67% de esa meta, con aproximadamente:

$64,7 millones recaudados.

Durante esos primeros siete meses se habían emitido:

64.480 pasaportes,

86.104 prórrogas,

486.965 tarjetas de turismo

y 153.108 gestiones clasificadas como otros servicios consulares.

Más de $59 millones solo entre pasaportes, prórrogas y tarjetas

Los precios vigentes permiten dimensionar el volumen del negocio consular.

En 2019:

un pasaporte cubano costaba $350,

una prórroga, $160,

y una tarjeta turística, $50.

De acuerdo con los cálculos de la investigación, solamente esas tres categorías representaron durante los primeros siete meses del año:

más de $22 millones por pasaportes,

más de $13 millones por prórrogas

y otros $24 millones por tarjetas turísticas.

En conjunto:

más de $59 millones en siete meses.

No todo el dinero procedía directamente de cubanos

Este punto resulta fundamental para interpretar correctamente los $270 millones.

Aunque una parte importante de los ingresos estaba vinculada a servicios utilizados por cubanos residentes en Estados Unidos —como pasaportes, prórrogas, legalizaciones y poderes—, la cifra global incluye también ingresos por tarjetas de turismo adquiridas por empresas estadounidenses.

Por tanto, no sería exacto afirmar que “los cubanos pagaron $270 millones” directamente.

La investigación demuestra que la misión diplomática recaudó más de $270 millones, parte significativa relacionada con trámites de la diáspora cubana y otra procedente del turismo y compañías privadas.

Aparecen cheques millonarios de agencias y compañías estadounidenses

Los archivos contienen más de 90 cheques dirigidos al Consulado cubano.

Entre las empresas mencionadas aparecen agencias de viajes y compañías vinculadas al transporte de pasajeros hacia Cuba.

Cuba Travel Services aparece en los documentos con 43 cheques y Cubamax con 36.

También aparecen siete cheques de JetBlue con valores comprendidos entre $250.000 y $850.000.

El mayor cheque localizado por los investigadores ascendía a:

$2,5 millones.

Estaba fechado el 16 de febrero de 2019 y aparecía a nombre de OnCuba Travel y Fuego Enterprises.

Otro cheque de Royal Caribbean alcanzaba aproximadamente:

$1,27 millones.

La pandemia desplomó temporalmente la recaudación

La llegada del COVID-19 cambió abruptamente el panorama.

Con fronteras cerradas y una caída histórica de los viajes internacionales, los ingresos consulares disminuyeron.

Aun así, durante 2020 la representación cubana habría recaudado:

$38.663.760.

La recuperación comenzó posteriormente.

Hasta el 30 de julio de 2021, los documentos registraban:

$27.142.215.

La cifra equivalía al 63,12% del plan anual establecido para ese momento.

En 2022 superaron la meta anual antes de terminar septiembre

Los registros muestran una recuperación todavía mayor durante 2022.

Para septiembre, la sede había obtenido:

$52.240.585.

Eso representaba el:

121,49% del objetivo anual.

Es decir, según los documentos filtrados, la representación había superado su meta de recaudación cuando todavía faltaban varios meses para terminar el año.

Otros $44,8 millones registrados en 2023

En septiembre de 2023, los registros mostraban:

$44.897.335 recaudados.

Después llegó una disminución considerable.

La reforma migratoria aplicada en julio de 2023 redujo el precio del pasaporte y eliminó las prórrogas, lo que afectó dos importantes fuentes de ingresos.

Para 2024, el objetivo anual de recaudación cayó a 36 millones de dólares.

Los ingresos continuaron cayendo en 2024 y 2025

Hasta septiembre de 2024, los documentos registraban:

$24.541.915.

Y para el 10 de septiembre de 2025:

$21.621.450.

El objetivo anual para 2025 había sido reducido a:

$30 millones.

Los propios informes internos señalaban una disminución de varios servicios consulares respecto de años anteriores.

Una Embajada con presupuesto de $2,4 millones

La investigación también permite comparar los ingresos con los gastos operativos de la representación diplomática.

Para 2025, la Embajada cubana tenía asignado un presupuesto anual de:

$2.442.423.

La cifra resulta considerablemente inferior a los ingresos consulares documentados durante varios de los años analizados.

Un reporte fechado el 9 de enero de 2025 indicaba que trabajaban en la sede:

50 funcionarios

entre empleados permanentes y temporales.

Menos de medio millón de dólares presupuestado para salarios

El límite anual previsto para salarios en 2025 ascendía a:

$468.025.

Solo durante enero se desembolsaron:

$41.654.

Dividir esa cantidad entre los 50 funcionarios registrados produciría un promedio matemático cercano a $833 mensuales por empleado, aunque los documentos no indican que todos recibieran la misma remuneración.

Más de un millón de dólares para viviendas

La Embajada también asumía gastos relacionados con las viviendas de sus funcionarios.

El presupuesto anual de alquileres alcanzaba:

$1.041.710.

Durante enero de 2025 se gastaron $90.730 únicamente en ese concepto.

Otros $79.292 estaban previstos para mantenimiento y reparación de inmuebles durante el año.

¿Dónde terminaron los más de $270 millones?

Esa es una de las principales preguntas que la documentación filtrada no permite responder completamente.

La investigación sostiene que, debido a la falta de información pública detallada sobre las finanzas de la representación cubana, no es posible determinar el destino final de toda la recaudación obtenida mediante los servicios consulares.

La existencia de ingresos muy superiores al presupuesto operativo de la Embajada no permite, por sí sola, establecer cómo fueron transferidos, administrados o utilizados posteriormente esos recursos.

El Consulado cubano frente a República Dominicana

elTOQUE también comparó los ingresos encontrados con datos disponibles de consulados dominicanos.

Según la investigación, los datos parciales de Cuba para 2019 y el total de 2020 suman:

al menos $103 millones.

En un período aproximadamente comparable, consulados dominicanos analizados en Nueva York, Florida y Puerto Rico registraron alrededor de $18,2 millones.

El medio calcula que la recaudación cubana fue aproximadamente 466% superior en ese contraste, aunque se trata de estructuras consulares y servicios que no son completamente idénticos.

Cuba vuelve a subir el precio del pasaporte

La publicación de la investigación coincide además con un nuevo incremento de los aranceles consulares.

A partir del 1 de octubre de 2026, solicitar un pasaporte cubano para adultos en Estados Unidos costará:

$200 más los gastos de envío.

Hasta septiembre, el precio era de $180.

La medida forma parte de una revisión más amplia de las tarifas consulares.

Las autoridades cubanas justificaron el aumento por el contexto macroeconómico internacional y la inflación.

La Embajada no respondió a la investigación

elTOQUE informó que solicitó comentarios a la representación diplomática cubana en Washington antes de publicar la investigación.

Según el medio:

no recibió respuesta.

Esto significa que los datos publicados proceden del análisis periodístico de los documentos filtrados y no constituyen cifras confirmadas oficialmente por el Gobierno cubano.

La documentación analizada, sin embargo, permite reconstruir parcialmente una fuente de ingresos hasta ahora poco transparente: más de $270 millones recaudados por la misión cubana en Washington entre 2019 y 2025, con una parte sustancial vinculada a los trámites consulares y otra al negocio de las tarjetas turísticas y los viajes a la isla.